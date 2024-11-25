Svečano obilježen Dan državnosti na kraljevskom gradu Bobovcu

Dan državnosti Bosne i Hercegovine danas je svečano obilježen i pohodom na kraljevski grad Bobovac.

Svečano obilježavanje Dana državnosti na Bobovcu organizovali su Općina Vareš i JU "Centar za kulturu i edukaciju" Vareš, u saradnji sa Općinom Kakanj, Općinom Breza, Općom Bibliotekom Vareš i JU KCS Kakanj. Iz ovog mjesta poslana je poruka mira i jedinstva.

Djeca su najviše uživala u prizorima i manifestaciji te su istakla kako su na najljepši način proslavili Dan državnosti BiH. Iskoristili su priliku da nauče nešto, ali i da se zabave.



Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević kazao je kako su ovo povijesni datumi bitni za BiH, a da smo iz tih perioda dosta toga mogli naučiti, prije svega o ljubavi prema domovini.



- Tadašnju Bosnu treba shvatiti kako je mogla biti jedna od najačih u ovom dijelu Balkana, danas imamo problem u samoj državi. Kada bi svi slušali poruke Mrkonjića (1. Zasjedanje ZAVNOBIH-a, op.a.) i druge koji su nam davali upute kako je Bosna trebala biti, danas ne bi imali probleme. Mi smo vezani za ovo, posebno Vareš i ja kao načelnik baštinimo ovo. Tu smo i da pošaljemo poruku – lijepo se sjećati i obilježavati povijesne vrijednosti, ali ovaj mladi svijet od toga ne živi. Oni traže egzistenciju i prosperitet, a to im jedino može osigurati država - poručio je načelnik Marošević.

