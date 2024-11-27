Usvojeno 17 zaključaka: Zastupnici zadužili Vladu FBiH da prione na posao i sanira posljedice stravičnih poplava

3. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da u skladu sa svojim mogućnostima osigura finansijska i druga sredstva za obnovu područja pogođenih poplavama. Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BIH, međunarodnih fondova, donacija i drugih dostupnih izvora u skladu sa važećim pravnim propisima;

2. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da nastavi osiguravati materijalnu i svaku drugu pomoć stanovništvu pogođenom poplavama uključujući smještaj, hranu, vodu, lijekove i svu drugu neophodnu pomoć;

1. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da hitno pristupi sanaciji magistralnih cesta, putne i druge infrastrukture u svim područjima pogođenim poplavama dana 04.10.2024. godine. Zadužuje se

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, posvećena posljedicama poplava i klizišta što su zadesili pojedina područja Bosne i Hercegovine odnosno Federacije BiH 4. oktobra, završena je večeras iza 22 sata usvajanjem 17 zaključaka.

4. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da uspostavi koordinaciju na svim nivoima vlasti (državnim, kantonalnim i općinskim institucijama) kao i saradnju sa međunarodnim i nevladinim sektorom radi ubrzane provedbe svih mjera sanacije i obnove područja pogođenih poplavama;

5. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da redovno i pravovremeno pred svaku redovnu sjednicu Predstavničkog doma dostavi informaciju o poduzetim i planiranim mjerama, aktivnostima te postignutim rezultatima u sanaciji i obnovi područja pogođenih poplavama;

6. Također, pozivaju se međunarodne institucije da u koordinaciji sa Vladom Federacije BIH kroz donaciju finansijskih sredstava u vremenskom periodu tokom obnove poplavljenih područja doprinesu što bržem i efikasnijem realiziranju aktivnosti sanacije nastalih šteta;

7. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da u saradnji sa telekom operaterima u većinskom vlasništvu Federacije BIH poduzme aktivnosti na uspostavi CELL BRODCAST sistema uzbunjivanja u slučaju prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija s ciljem pravovremenog uzbunjivanja i zaštite stanovništva;

8. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da donese novu Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i novi Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za područje Federacije Bosne i Hercegovine;

9. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da poduzme aktivnosti kako bi se utvrdila nova

Jedinstvena metodologija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Izvještaj o kamenolomima

10. Zadužuje se Vlada Federacije BIH da obezbijedi neophodna sredstva za realizaciju završne faze infrastrukturnog projekta Odjela B Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Drin,i Ustanove Bakovići, kao i svih ostalih ustanova iz ove oblasti s ciljem adekvatnog zbrinjavanja štićenika ovih ustanova nakon elementarne nepogode.

11. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da što hitnije dostavi prijedlog Zakona o šumama shodno Ustavom propisanim nadležnostima Parlamentu FBIH radi razmatranja i usvajanja.

12. Obavezuje se Vlada Federacije BiH da na osnovu podataka prikupljenih od nadležnih ministarstva, Predstavničkom domu FBiH dostavi Izvještaj o kamenolomima preko i ispod površine od 2,5 hektara u Federaciji BiH koji su prestali sa radom, a posebno za sporni kamenolom iznad Donje Jablanice, te da se taksativno navede da li su ili nisu ispunili zakonsku obavezu rekultivacije i remedijacije u skladu sa zakonskim propisima. Izvještajem je potrebno obuhvatiti i mjere koje su poduzete u slučajevima neispunjavanja uslova te kada se očekuje njihovo rješavanje.

13. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da hitno izradi Plan podrške privrednim subjektima i poljoprivrednicima pogođenim poplavama. Ovaj Plan treba da uključi: lokacije za provedene subjekte pogođene poplavama kao što su poreske olakšice, odgode u plaćanju doprinosa i drugih obaveza, subvencije za obnovu oštećene imovine, subvencije ili povoljne kreditne linije za poljoprivrednike kojima su uništene obradive površine i usjevi, kako bi se omogućio što brži povratak na rad i oporavak poljoprivredne proizvodnje, te kreiranje posebnog programa za sufinansiranje obnove i izgradnje poljoprivredne infrastrukture kao što su sistemi za navodnjavanje i zaštitu od poplava.

14. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u roku od 15 dana sačini detaljan izvještaj o broju evakuisanih domaćinstava odnosno stanovnika.

15. Zadužuje se Federalni zavod za geologiju da što hitnije, a najkasnije do kraja godine dostavi Izvještaj o sigurnosti poplavljenih naseljenih mjesta iz najteže pogođenih općina.

16. Zadužuje se Vlada FBiH da hitno reaktivira Federalni centar za obuku struktura zaštite spašavanja na način da hitno provede procedure imenovanja rukovodilaca te stručnih i odgovornih ljudi čija će obaveza biti provođenje poslova i zadataka definisanih članovima 164., 166. i 167. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća kao i ostalih aktivnosti iz djelokruga definisanih obaveza ovog centra.

17. Zadužuje se Vlada FBiH da hitno reaktivira inspektorat FUCZ na način da imenuje glavnog federalnog inspektora kao i ostalih inspektora čija će obaveza biti implementacija Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, po vertikali od Federacije preko kantona, dojedinica lokalne samouprave, inspekcijskih poslova kao i primjena krivičnih odredbi definisanih ovih zakonom.

Zaključke je usaglasila stranački mješovita radna grupa a prihvatio i na izjašnjavanje zastupnicima ponudio Kolegij Doma koji je zasjedao u pauzi sjednice.

Naredna, redovna sjednica Predstavničkog doma će biti 4. decembra, najavio je večeras predsjedavajući Dragan Mioković.