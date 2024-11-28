Obilježena 32. godišnjica pogibije Adila Bešića

U organizaciji Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja USK u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim, Medžlisom IZ Bihać i džematom Turija-Vrsta, obilježena je 32. godišnjica pogibije majora Adila Bešića. Centralni događaj, „Šehidska dova“, održana je uz prisustvo brojnih građana, predstavnika vlasti, boračkih organizacija i vjerskih autoriteta. Pored vjerskog dijela programa, na obilježavanju godišnjice istaknuto je da se čuvaju sjećanja na časni život i djelo Adila Bešića. Glavni imam Medžlisa IZ Bihać Mensur-ef. Ćehić podsjetio je na vrijednost borbe krajiških patriota koji su dali ono najvrednije kako bi građani Unsko-sanskog kantona danas uživali u miru i slobodi.

Efendija Ćehić . Fena Efendija Ćehić . Fena

- Oni su dali svoje živote za to i moramo uvijek biti svjesni da je ova sloboda koju uživamo osvojena trudom, zalaganjem, borbom i velikom žrtvom naših boraca i svih ostalih koji su učestvovali u odbrani. Ovih dana se prisjećamo našeg heroja Adila Bešića, ali i svih drugih, znanih i neznanih junaka i šehida, koji su izborili pravo da imamo svoju domovinu i državu. - poručio je efendija Ćehić.

U Vladi Unsko-sanskog kantona organiziran je prijem za saborce i predstavnike boračkih organizacija . Fena U Vladi Unsko-sanskog kantona organiziran je prijem za saborce i predstavnike boračkih organizacija . Fena

U Vladi Unsko-sanskog kantona organiziran je prijem za saborce i predstavnike boračkih organizacija, dok je u kasarni koja nosi ime heroja Adila Bešića održan referat o njegovom liku i djelu. Prisutnima je prikazan i kratki film posvećen krajiškom i heroju Bosne i Hercegovine, prikazujući njegovu izvanrednu vojnu karijeru i neizmjernu hrabrost. Delegacije Grada Bihaća, Vlade Unsko-sanskog kantona, mjesne zajednice Vrsta te boračkih organizacija položile su cvijeće na turbe Adila Bešića u mjesnoj zajednici Vrsta, odajući počast ovom velikom junaku i simbolu slobode.

Sa obilježavanja . Fena Sa obilježavanja . Fena