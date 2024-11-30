Šmit uputio čestitku Oružanim snagama BiH: Stalno pokazuju svoju profesionalnost i osposobljenost, kako u zemlji tako i u inostranstvu

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) uputio je iskrene čestitke Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 19. godišnjice od njihovog osnivanja.

Uspostava Oružanih snaga predstavljala je značajan korak naprijed u daljem kretanju Bosne i Hercegovine na putu mira i pomirenja, čineći je stabilnom i prosperitetnom državom, dobro opremljenom da ostvari svoj cilj pridruživanja euroatlantskoj zajednici.

- Pripadnici i pripadnice Oružanih snaga BiH stalno pokazuju svoju profesionalnost i osposobljenost, kako u zemlji tako i u inostranstvu, u međunarodnim mirovnim operacijama, zajedničkim vojnim vježbama i prilikom otklanjanja posljedica prirodnih katastrofa kao što smo nedavno imali priliku vidjeti u područjima pogođenim poplavama i klizištima - izjavio je Šmit.

Za obavljanje ovih raznovrsnih i ključnih dužnosti u okruženju u kojem moraju ispunjavati višestruke i intenzivne uloge, kako je dodao, neophodno je da pripadnici i pripadnice Oružanih snaga imaju odgovarajuću podršku.

- Da bi ispunile ta očekivanja, Oružane snage moraju imati stabilna i dostatna sredstva kako bi osigurale odgovarajuću obuku i opremu i na taj način omogućile svojim pripadnicama i pripadnicima da dostojanstveno rade u službi svoje zemlje. Samo tako Oružane snage mogu ostvariti svoj puni potencijal i nastaviti se razvijati u profesionalnu i respektabilnu snagu - rekao je visoki predstavnik Šmit, saopćeno je iz OHR-a.