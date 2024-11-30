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SARAJEVO

Bećirović razgovarao s ambasadoricom Češke Republike: Bilateralni odnosi dvije zemlje izuzetno dobri

Sagovornici su konstatirali da postoje brojne mogućnosti za unaprijeđenje saradnje u oblastima ekonomije, obrazovanja i kulture

Sa održanog sastanka. Predsjedništvo BiH

A. O.

30.11.2024

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je sa ambasadoricom Češke Republike u BiH Janom K. Lolić Šindelkovom, razgovarao o unaprijeđenju saradnje u oblastima ekonomije, obrazovanja i kulture.

Tokom razgovora konstatirano je da su bilateralni odnosi BiH i Češke Republike izuzetno dobri, te su sagovornici su pozdravili i aktivnosti u oblasti multilateralne saradnje dviju država.

Bećirović je istakao važnost jačanja saradnje s Češkom Republikom, punopravnom članicom Evropske unije (EU) i NATO-a, te zahvalio na snažnoj podršci BiH na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU i NATO.

Također, ukazao je na značaj aktivnog uključivanja Češke Republike u proces čuvanja mira i stabilnosti u BiH i regiji, naglašavajući da stabilnost EU nije moguća bez stabilnog i prosperitetnog Zapadnog Balkana.

Ambasadorica Jana K. Lolić Šindelková naglasila je da Češka Republika podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te naglasila opredjeljenje Češke za nastavak podrške BiH na njenom evropskom i euroatlantskom putu.

Bećirović je izrazio zahvalnost za donaciju od oko milion eura, koju je Češka Republika odobrila za nabavku savremene tehničke opreme za nadzor bh. granice, kao i za kontinuiranu razvojnu pomoć koju pruža Bosni i Hercegovini putem različitih projekata.

Sagovornici su konstatirali da postoje brojne mogućnosti za unaprijeđenje saradnje u oblastima ekonomije, obrazovanja i kulture, te je izražena spremnost za ubrzanje procesa završetka pregovora o sporazumima koji su trenutno u fazi iniciranja i pregovaranja dvije države, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# BIH
# AMBASADA ČEŠKE U BIH
# JANA K. LOLIĆ ŠINDELKOVÁ
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