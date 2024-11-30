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POČETAK REKONSTRUKCIJE

Dva mjeseca nakon poplava: U Jablanici počela sanacija pruge

U prvoj fazi, kako je ranije navedeno, bit će očišćene lokacije na kojima je u poplavama, koje su u oktobru pogodile BiH, oštećena željeznička pruga

Počela sanacija pruge. N1

N. H.

30.11.2024

Na području Jablanice je danas počela sanacija i rekonstrukcija pruge. U prvoj fazi, kako je ranije navedeno, bit će očišćene lokacije na kojima je u poplavama, koje su u oktobru pogodile BiH, oštećena željeznička pruga. 

Mirza Hadžibegić, vršilac dužnosti predsjednika uprave "Željeznica FBiH", podsjetio je da je krajem prošle sedmice stiglo pismo kompanije "Cengiz" o namjeri doniranja radova na čišćenju, sanaciji i rekonstrukciji željezničke pruge, kao i na obezbjeđivanju projektne dokumentacije kao osnove za izvođenej radova.

Na sastanku ministra saobraćaja i komunikacija Federacije FBiH Andrijane Katić sa novoimenovanom upravom preduzeća "Željeznice FBiH" u Mostaru, istaknuto je da je Ministarstvo na zahtjev izvođača donijelo rješenje o privremenom regulisanju saobraćanja na ovoj lokaciji.

U prvoj fazi će se izvršiti čišćenje i priprema lokacije, kao i sanacioni radovi, a nakon dobivanja odobrenja konačna rekonstrukcija pruge.

# JABLANICA
# ŽELJEZNIČKA PRUGA
# PRUGA
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