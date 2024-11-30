Dva mjeseca nakon poplava: U Jablanici počela sanacija pruge

Na području Jablanice je danas počela sanacija i rekonstrukcija pruge. U prvoj fazi, kako je ranije navedeno, bit će očišćene lokacije na kojima je u poplavama, koje su u oktobru pogodile BiH, oštećena željeznička pruga.

Mirza Hadžibegić, vršilac dužnosti predsjednika uprave "Željeznica FBiH", podsjetio je da je krajem prošle sedmice stiglo pismo kompanije "Cengiz" o namjeri doniranja radova na čišćenju, sanaciji i rekonstrukciji željezničke pruge, kao i na obezbjeđivanju projektne dokumentacije kao osnove za izvođenej radova.

Na sastanku ministra saobraćaja i komunikacija Federacije FBiH Andrijane Katić sa novoimenovanom upravom preduzeća "Željeznice FBiH" u Mostaru, istaknuto je da je Ministarstvo na zahtjev izvođača donijelo rješenje o privremenom regulisanju saobraćanja na ovoj lokaciji.

U prvoj fazi će se izvršiti čišćenje i priprema lokacije, kao i sanacioni radovi, a nakon dobivanja odobrenja konačna rekonstrukcija pruge.