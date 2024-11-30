Haos na Kosovu: Policija krenula u pretrese sela, traže se odgovorni za eksploziju kanala

Policija na Kosovu jutros je krenula u pretres nekoliko srpskih sela u općini Zubin Potok, a kako piše "Blic", navodno ima i privedenih i to kako se saznaje, nakon sinoćnje eksplozije i oštećenja kanala Ibar-Lepenac.

Podsjetimo, kanal koji dovodi vodu u dvije termoelektrane koje generiraju skoro svu električnu energiju na Kosovu oštećen je u eksploziji koju je kosovski premijer Albin Kurti proglasio "terorističkim činom" Srbije.

Zasad nema informacija o povrijeđenima i uzroku eksplozije u Zubin Potoku na sjeveru Kosova koja je utjecala i na zalihe pitke vode.

Dužnosnici Srbije još nisu komentirali ovaj događaj, a Reuters piše kako nema dokaza o učestvovanju Beograda.

Policija je potvrdila da provodi akciju, ali nije navela detalje niti je potvrdila da je bilo privođenja.

Lokalni izvori, piše Blic, navode da se pretresaju domaćinstva u selima Varage, Ugljare i Zupče te da policija ulazi u kuće na silu. U pretresima učestvuju pripadnici specijalne jedinice kosovske policije koji su blokirali pojedine dijelove sela.

Vodosnabdijevanje u općinama na sjeveru Kosova je prekinuto, a direktor vodoprivrednog poduzeća Ibar Lepenac, Faruk Mujka, izjavio je da su terenske ekipe tokom noći uspjele sanirati sistem za protok vode koji je potreban za hlađenje turbina u termoelektranama u Obiliću.