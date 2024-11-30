Profesor Dalibor Ballian za "Avaz": 30 godina nismo radili ništa, ne može vlast za 24 sata riješiti sve probleme

Za sutra su najavljena nova okupljanja stanovnika Donje Jablanice i sarajevskog naselja Širokača.

Nakon tragedije u kojoj je poginulo 19 stanovnika, a naselje zbrisano s lica zemlje stanovnici Donje Jablanice protestiraju zbog sporosti vlasti u sanaciji šteta i stambenom zbrinjavanju porodica koje zimu dočekuju u teškim uvjetima.

S druge strane, stanovnici Širokače očekuju hitnu reakciju kako se tragedija ne bi ponovila.

Ranije signalizirao na problem

- Sada se nakupilo sve ono što u zadnjih 30 godina nije rađeno. Ne može sada vlast za 24 sata riješiti sve probleme. Općinske, kantonalne, federalne vlasti proteklih 30 godina nisu radile ništa da to spriječe.

Prije godinu dana sam signalizirao da će biti problem na Širokači, ali niko nije reagovao. Da se nije desilo ovo u Jablanici, ponovo niko ne bi reagovao. Zabijamo glavu u pijesak. Iz nesreća koje smo imali ništa nismo naučili već uvijek nastavljamo po starom – kaže profesor Šumarskog fakulteta UNSA Dalibor Ballian.

On podsjeća da je studija o klimatskim promjenama davno urađena, te da je njome predviđeno osnivanje adhezijskog fonda sa sredstvima za reakciju na katastrofe poput one u Donjoj Jablanici.

- Svake godine se taj fond puni, ali kod nas se fondovi samo prazne, mi samo trošimo, ništa ne punimo. Sad uzmite da 30 godina ništa nije rađeno, samo se odmahne rukom, ma neće to nas. Mi ne možemo biti spremni za ono što će se desiti u narednih godinu ili dvije, ali za te dvije godine trebamo osmisliti kako spriječiti slične stvari.

Napraviti fondove, osposobiti civilnu zaštitu, educirati ljude da shvate upozorenja meteo – alarma … Zaustaviti gradnju na rizičnim mjestima. Čitava Donja Jablanica je praktično u jednoj bujičnoj dolini, a onda još neko odobri i taj kamenolom. Postali smo zemlja kamenoloma. Sjeverna Poljska ima jedan kamenolom, a mi samo oko Sarajeva šest ili sedam – ističe Ballian.

Ponovo ukazuje na značaj šuma, njihove zaštite i podizanja, podsjećajući na njihovu ulogu u sezonama velikih padavina. Ballian je komentirao i opasnosti od pokretanja klizišta na Širokači nakon posljednjih padavina.

"Ako padne veliki snijeg..."

- Mislim da je ovo klizište u Sarajevu trenutno pod nekom kontrolom. Nadajmo se samo da neće pasti kiša kao što je pala u Jablanici, jer onda bi bili problemi. Ove kiše i snijeg koji imamo sada prilično su slabi, a zemlja je jako suha i brzo će to da upije. Nadamo se da neće biti velikih padavina, jer ako padne veliki snijeg, sa jugom i naglim otapanjem moglo bi biti problema – kaže Ballian.

Problemi su se nagomilali i u urbanizmu glavnog grada. Ballian naglašava da su sve zelene površine betonirane, pa se sad “bitka bije” za kvadrant između PMF-a i Zemaljskog muzeja.

- Ljudi zaboravljaju i ne znaju šta je Zetra. Zetra nije dvorana, već je to početak, jedan segment Zelene transverzale. Zelena transverzala je trebala da bude zelena površina kroz grad Sarajevo, koja bi se protezala gore iz Nahoreva, preko Pionirske doline, sportskih terena iza DIF-a, stadiona, sportske dvorane, preko Koševskog brda, da se ozeleni kasarna Maršal Tito i da se enklava gdje je bio Unioninvest pretvori u zelenu površinu, pa da se preko zelene površine na Grbavici završava na Vracama. Pokušajte analizirati šta je sve u međuvremenu izgrađeno na toj Zetri - zelenoj transverzali. To je bio spas za Sarajevo, a pogledajte šta smo napravili od spasa za Sarajevo – kaže profesor Dalibor Ballian.