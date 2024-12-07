Uk: Milionske investicije Vlade Kantona Sarajevo za zdraviji zrak i bolji život građana

Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo, jedan od najvećih izazova urbanog života, dobija novi zamah kroz ambiciozne projekte koje predvodi Vlada KS kroz resorna ministarstva.

Od modernizacije javnog prevoza do subvencija za domaćinstva, ulaganja vrijedna desetine miliona KM, mijenjaju budućnost glavnog grada, navodi se u saopćenju Kantona Sarajevo.

- Poboljšanje kvaliteta zraka naš je strateški prioritet. Ovi projekti, koji uključuju podršku međunarodnih partnera i građana, ključni su koraci ka zelenijem, zdravijem i inovativnijem Kantonu Sarajevo - naglašava premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

Unapređenje energetske efikasnosti

U sklopu Strategije za unapređenje kvaliteta zraka, Vlada KS investira u projekte vrijedne preko 70 miliona KM. Jedna od najveća investicija odnosi se na unapređenje energetske efikasnosti u 40 javnih objekata, vrijedna gotovo 22. miliona KM. U periodu 2022–2023. modernizirano je 15 objekata, tokom 2024. realizovane aktivnosti na dodatnih 17 objekata a završetak preostalih osam objekata očekuje se u narednom periodu. Ovaj projekt doprinosi smanjenju energetske potrošnje i emisije štetnih plinova.

- Kada govorimo o upravljanju zagađenjem zraka i modernizaciji javnog prevoza, ključnom komponentom smatram zamjenu ložišta na čvrsta goriva i kupovinu novih vozila za javni gradski prevoz u Kantonu Sarajevo - rekao je Uk.

Naš kanton, uz podršku Svjetske banke, pokrenuo je ambiciozan projekt vrijedan 46,6 miliona KM, koji će značajno unaprijediti upravljanje zagađenjem zraka i modernizirati javni prevoz. Projekt uključuje komponente koje realizuju Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture , prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvo saobraćaja, čime se osigurava sveobuhvatan pristup rješavanju jednog od najvećih ekoloških izazova u Kantonu - naglašava premijer.

Zamjena peći i kotlova

Zamjena peći i kotlova na čvrsta goriva jedna je od najsveobuhvatnijih i najznačajnijih aktivnosti vrijedna 2,9 miliona KM. U saradnji s UNDP-om i Vladom Švedske, značajnim subvencijama, građanima je omogućena nabavka peći i kotlova na pelet, kondenzacijskih gasnih kotlova i toplotnih pumpi.

U period od 2021. godine do danas, kako se navodi u saopćenju Službe za protokol i press KS, kroz javne pozive resornog ministarstva u KS, implementirane su aktivnosti u 533 domaćinstava. Procentualno, najveći broj izmjena izvršen je u domaćinstvima koji lokacijski pripadaju zonama obuhvaćenih Strategijom o ograničenju korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u KS 2023-2033. Posebna pažnja posvećena je i javnom gradskom prevozu, kao značajnom segmentu u borbi protiv zagađenja zraka. Ulaganja u nove tramvaje, trolejbuse, mini buseve, rekonstrukciju trolejbuske mreže do Vogošće i izgradnju tramvajske pruge do Hrasnice istaknuti su kao krupni i konkretni koraci ka smanjenju emisija, s obzirom na to da saobraćaj doprinosi čak 1/3 ukupnog zagađenja u Kantonu.

Vlada Kantona Sarajevo, kroz Ministarstvo saobraćaja, do sada je nabavilo 15 novih tramvaja, a novim ugovorom za 2025. nabavljamo još 10, zatim 25 novih trolejbusa, a u toku je javna nabavka kojom ćemo u 2025. godini kupiti još 10, devet mini buseva, a sa WBG se vode pregovori za nabavku još 18 novih niskoemisionih vozila. Modernizacija javnog prevoza ne samo da će smanjiti emisije štetnih gasova, već će građanima osigurati kvalitetniji, brži i ekološki prihvatljiviji način transporta.

Kako se dodaje u saopćenju, Kanton Sarajevo intenzivno radi na unapređenju kvaliteta zraka i zaštiti okoliša kroz projekte koji povezuju održivu energiju, e-mobilnost i prirodnu obnovu. Vlada KS pokrenula je javni poziv za subvencioniranje električnih taksija vrijedan 500.000 KM, čime podstiče razvoj održivog saobraćaja i smanjenje emisija iz vozila. Istovremeno, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu realizuje se projekat integracije solarnih elektrana i kaskadnih toplotnih pumpi, vrijedan 200.000 KM, koji ima za cilj transformaciju objekta u energetsku neovisnu zgradu u skladu sa EU standardima za nultu potrošnju energije.

Izdvojen novac za subvencije

Za subvencije priključaka na gasnu mrežu u 2024. izdvojeno je 260.000 KM, a već je podržano 160 domaćinstava, čime se olakšava prelazak građana na ekološki prihvatljivije energente.

- Vlada Kantona Sarajevo također kontinuirano ulaže u ozelenjavanje urbanih površina i zaštitu prirodnih područja, čime se formira prirodni filter zraka oko grada, doprinosi boljoj kvaliteti zraka i zdravlju građana. Pored postojećih mjera, pred donošenjem smo Zakona o zaštiti zraka, koji će omogućiti širu pravnu zaštitu u ovoj oblasti, dok će Strategija ograničenja korištenja čvrstih goriva, uz sredstva Svjetske banke, omogućiti modernizaciju sistema grijanja i povećanje energetske efikasnosti objekata. Ovi projekti predstavljaju značajan korak ka održivijoj i ekološki osviještenoj budućnosti Kantona Sarajevo - zaključio je premijer Uk, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo