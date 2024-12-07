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BANJA LUKA

Nakon gašenja rasvjete, na Palati predsjednika RS osvijetljena trobojka: Na Gradskoj upravi poruka "Povucite zakon"

Stanivuković je najavio da će sutra u 12.00 sati najaviti oštrije mjere ukoliko rukovodstvo RS ne povuče odluku

Gradska uprava Banja Luka i Palata predsjednika RS. Platforma X / Snežana Mitrović

S. S.

7.12.2024

Na zgradi Gradske uprave u Banjoj luci večeras je ispisana poruka upućena rukovodstvu RS – "Povucite zakon".

Ovo je još jedan od poteza gradonačelnika Banje Luke Draško Stanivukovića kojima pokazuje protivljenje odluci Vlade RS da usvoji izmjene Zakona o budžetskom sistemu RS prema kojem će se gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika, a to su Bijeljina i Banja Luka, smanjiti prihodi od raspodjele PDV-a za sedam posto, a u korist izrazito nerazvijenih opština.

Inače, zbog mjera štednje je ukinuta rasvjeta kod zgrade Palate predsjednika RS, a na to je Dodik odgovorio postavljanjem trobojke na istu zgradu.

Podsjećamo, Stanivuković je najavio da će sutra u 12.00 sati najaviti oštrije mjere ukoliko rukovodstvo RS ne povuče odluku.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# GRADSKA UPRAVA BANJA LUKA
# PALATA PREDSJEDNIKA RS
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