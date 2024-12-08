FMUP pokrenuo informativnu kampanju "Gdje korupcija vlada, društvo propada"

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pokreće javnu informativnu kampanju pod sloganom "Gdje korupcija vlada, društvo propada“ s ciljem podizanja svijesti građana o opasnostima korupcije i značaju njenog prijavljivanja.

Kampanja se realizira u okviru Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine i obuhvata niz aktivnosti usmjerenih na prevenciju, suzbijanje i edukaciju o ovom problemu. Kampanja zvanično počinje 9. decembra, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Kampanja je dizajnirana da potakne građane na prepoznavanje ozbiljnosti korupcije, koja nije samo prijetnja pravdi, već direktno ugrožava stabilnost društva. Kroz edukativne i promotivne aktivnosti, kampanja će se fokusirati na ključna pitanja poput jačanja integriteta u javnom sektoru, sprječavanja sukoba interesa i unapređenja zakonskog okvira za efikasnije procesuiranje korupcije.

- Slogan kampanje "Gdje korupcija vlada, društvo propada" odražava našu odlučnost da se borimo protiv ove pošasti. Pozivam sve građane da se uključe i aktivno doprinesu borbi protiv korupcije. Samo zajedno možemo izgraditi društvo zasnovano na pravdi i jednakosti. Vrijeme je da pokažemo da u BiH nema mjesta za korupciju koja uništava našu budućnost - izjavio je Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve građane, institucije i organizacije da se pridruže ovoj važnoj inicijativi i doprinesu izgradnji odgovornog i pravednog društva, gdje korupcija više neće imati prostora za širenje.

Kampanja će se provoditi kroz različite događaje s predstavnicima relevantnih institucija, nevladinih organizacija i međunarodnih partnera. Kako bi ključne poruke kampanje bile što više zastupljene, sadržaji će biti prisutni na TV-u, radiju i online platformama, s ciljem podsticanja građana da prepoznaju štetnost korupcije i aktivno djeluju na njenom suzbijanju, saopćeno je iz FMUP-a.