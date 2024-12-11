FUP predao izvještaj protiv Volodera: Napravio štetu Autocestama FBiH i Vladi FBiH od 1,25 miliona KM

Policijski službenici Federalne uprave policije su u nastavku operativne akcije Landfill danas pod nadzorom Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, podnijeli Izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenjom krivičnom djelu i počinitelju E.V. zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, stav 3., čime je prijavljeno lice pričinilo štetu JP Autoceste Federacije BiH i Vladi Federaciji BiH kao osnivaču u iznosu od 1.250.000,00 KM, kao i Izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenjom krivičnom djelu i počinitelju B.Z. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Ovjeravanje neistinitog sadržaja“ iz člana 375. stav 1. u vezi sa krivičnim djelom „Podnošenje lažne porezne isprave“ iz člana 276. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, čime je prijavljeno lice pričinilo štetu budžetu Zeničko-dobojskog kantona i budžetu Federacije BiH u iznosu od cca. 4.200,00 KM.

Kako je već ranije pisano, riječ je Elmedinu Voloderu, bivšem direktoru Autocesta FBiH i Borisu Zekiću.

Prilikom rada na ovom predmetu policijski službenici Federalne uprave policije su u prethodnom periodu pod nadzorom Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona proveli operativnu akciju pod nazivom „Landfill“ zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela: „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 340. KZFBiH, „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. KZFBiH, „Odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne“ iz člana 254. KZFBiH, „Pranje novca“ iz člana 272. KZFBiH i „Pomaganje“ iz člana 33. KZFBiH. Po naredbi Kantonalnog suda u Zenici izvršeni su pretresi na devet lokacija u Zeničko-dobojskom kantonu, Kantonu Sarajevo i Posavskom kantonu, kojom prilikom su slobode lišena lica inicijala E.V. (1965) iz Sarajeva, M.N. (1989) iz Žepča, B.Z. (1988) iz Odžaka, R.K. (1973) iz Sarajeva i M.M. (1975) iz Sarajeva zbog sumnje u počinjenje koruptivnih krivičnih djela prilikom izgradnje autoputa Vc, poddionica Medakovo-Ozimica.