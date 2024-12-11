Oko 3.000 uposlenika Univerziteta u Sarajevu ostalo bez plaća

Iako su danas trebale biti isplaćene plaće u cijelom Kantonu Sarajevo, do toga nije došlo na Univerzitetu u Sarajevu, potvrdila je za portal "Avaza" dekanesa jednog fakulteta i članica Senata.

- Do kraja radnog dana plaće nisu isplaćene i niko od uposlenika s mog fakulteta nije dobio obavijest od bilo koje banke da je izvršena uplata. Jedino što vam mogu reći da su neke kolege koje imaju kredite već dobile opomenu od pojedinih banaka da rata nije uplaćena - kazala je za "Avaz".

Kako saznajemo, ista situacija je i na drugim fakultetima.

Tako 3.000 uposlenika Univerziteta, među kojima i nenastavno osoblje koje živi od manjih primanja, su taoci jedne situacije oko sporne procedure izbora rektora.

Iako je Tarik Zaimović na konferenciji za medije kazao da vezano za plaće on, niti bilo ko s Univerziteta nema šta da potpisuje, ipak, nastaje problem vezano za jedan dokument koji je on trebao potpisati. Više o tome čitajte u sutrašnjem printanom izdanju "Dnevnog avaza".