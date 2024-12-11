Cjelodnevni haos u NSRS: Stevandić izbacio opozicione poslanike iz sale

Nakon cjelodnevne drame na sjednici NSRS, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić kaznio je opozocione poslanike oduzimajući im riječ i udaljavajući ih sa sjednice NSRS, na kojoj se vodila rasprava o raspodjeli sredstava od PDV.

Poslanici opozicije su negodovali tokom obraćanja gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, dok su ga poslanici SNSD-a i vlasti podržali aplauzom.

Sjednica i njegovo obraćanje su bili na kratko prekinuti, a Stevandić je oduzeo riječ i udaljio sa sjednice Milana Petrovića i Mirjanu Orašanin, poslanike SDS-a.

U pauzi je vanredno zasjedao Kolegij, ali skupštinska većina okupljena oko SNSD nije dozvolila da se NSRS obrate gradonačelnici Bijeljine i Banje Luke i ukažu na štetnost zakona koji se tiče preraspodjele sredstava od PDV-a za ta dva grada, prenosi BN.

Obezbjeđenje Narodne skupštine nije dozvolilo ulazak u salu Ljubiši Petroviću i Drašku Stanivukoviću, gradonačelnicima Bijeljine i Banje Luke.