BH Novinari: Neprihvatljiv krivični progon novinara CIN-a radi istraživačkih tekstova

Upravni odbor Udruženja/udruge BH Novinari i Linija za pomoć novinarima izražavaju zbarinutost zbog otvaranja krivične istrage u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo protiv Renate Radić Dragić, novinarke, i Leile Bičakčić, direktorice Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

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Krivičnu prijavu protiv CIN-a podnijela je advokatica Emina Begić iz Bugojna o čijem je radu ovaj istraživački medij objavio više tekstova u ljeto 2022. godine. Nakon publikovanja tekstova, advokatica Begić je podnijela niz prijava protiv CIN-a, od čega je sudski epilog imala tužba za klevetu, a u prvostupanjskom postupku CIN dokazao da nije objavio klevetnički članak.

Ipak, kako je saopćio Upravni odbor BH Novinara, Begić je podnijela i krivičnu prijavu, optužujući novinarku i direktoricu CIN- a da su objavljenim tekstovima ugrozile njenu "sigurnost, zloupotrijebile položaj i ometale pravično suđenje".

- Upravni odbor BH Novinara i Linija za pomoć novinarima smatraju kako je otvaranje krivične istrage i proglašavaje osumnjičenim novinarke i direktorice CIN-a tipični primjer SLAPP tužbe pokrenute s ciljem da se novinari CIN-a zaustave u istraživanju i objavljivanju sadržaja koji propituju postupke i djela advokatice Begić u konkretnom slučaju, ali i svim drugim istraživačkim temama koje ovaj medij istražuje radi informiranja građana i omogućavanja debate o pitanjima od javnog značaja - navodi se u saopćenju.

Progon novinara neprihvatljiv

Krivični progon novinara zbog tekstova u kojima problematiziraju kriminalne radnje drugih je, kako ističu, neprihvatljiv u demokratskom društvu, predstavlja rigidan oblik cenzure i zadire u srž profesionalnog istraživačkog novinarstva i njegove javne uloge!

U tom kontekstu, BH Novinari podsjećaju Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu na odredbe Anti – SLAPP Direktive koju je usvojo Evropski parlament u Strasbourgu u aprilu 2024. godine sa namjerom sprečavanja neosnovanih tužbi i evetulanih sudskih postupaka protiv novinara i boraca za ljudska prava sa svrhom njihovog cenzuriranja, zastrašivanja ili ušutkivanja. Riječ je o aktu kojim se nastoje jačati medijski pluralizam i kritičko novinarstvo, te slobode i prava novinara garantirana Evropskom konvencijom i Poveljom EU.

- Imajući u vidu naprijed navedeno, BH Novinari očekuju od Tužiteljstva KS i postupajućeg tužitelja da s dužnom pažnjom razmotre cijeli ovaj slučaj i odbace krivičnu prijavu, uzimajući u obzir odredbe Anti SLAPP Direktive i činjenicu da je advokatica Emina Begić nepravomoćno osuđena u krivičnom postupku pred Općinskim sudom u Bugojnu, upravo za djela o kojima je CIN pisao, navodi se u saopćenju.