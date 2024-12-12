Evo ko je od zastupnika glasao za Zakon o Južnoj interkonekciji, a ko je bio protiv

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojen je prijedlog Zakona o Južnoj interkonekciji po hitnom postupku.

Za je glasalo 76 zastupnika, pet je bilo suzdržanih i 14 protiv. Da bi ovaj Zakon stupio na snagu on mora biti usvojen i na Domu naroda Parlamenta FBiH.

Nakon što je Predstavnički dom usvojio prijedlog zakona, zatraženo je pojedinačno izjašanjavanje zastupnika.

Ovaj zakon su podržali sljedeći zastupnici: Abdić Hamdija (SDA), Aliefendić Almedin (samostalni zastupnik), Biščević-Tokić Jasmina (SDA), Bošnjaković Hakija (SDA), Čaušević Begajeta (SDA), Efendić Adnan (SDA), Gadžić Rahim (SDA), Galijašević Miralem (SDA), Husić Azmir (SDA), Jusić Alija (SDA), Kamber Asim (SDA), Kokić-Hinović Adisa (SDA), Makić Bajro (SDA), Mahmutbegović Melika (SDA), Mazić Edita (SDA) Mušedinović Bisenija (SDA), Mušić Edin (SDA), Omeragić Indira (SDA), Smajić Edin (SDA), Skopljak Fahrudin (SDA), Šabanović Haris (SDA), Šačić Džana (SDA), Šarić Ivica (SDA), Zaimović Mirsad (SDA), Zildžić Salko (SDA), Zuko Kenela (SDA), Abaspahić Fuad (SDP), Boban Ivan (SDP), Dukić Siniša (SDP), Halkić Razim (SDP), Helez Nijaz (SDP), Hodžić Kadrija (SDP), Karajbić Elvir (SDP), Kozarević Hajrudin (SDP), Krajinović Nihad (SDP), Mašić Damir (SDP), Okić Azra (SDP), Prlić Lana (SDP), Subašić Senad (SDP), Zukan Belmin (SDP), Žuljević Aner (SDP), Alagić Zekerijah (DF), Čelik Mirza (DF), Čolić Dajana (DF), Đukić Mara (DF), Gratz Denis (DF), Hrvić-Šikuljak Marijana (DF), Ibrović Amir (DF), Kajan Sanel (DF), Kratina Alma (DF), Mešalić Mahir (DF), Mujić Alen (DF), Žilić Hajrudin (DF), Beganović Alma (NiP), Halilović Suada (NiP), Junuzović-Kaljić Amra (NiP), Mekić Amel (NiP), Milišić-Pepić Ajla (NiP), Smajlović Rasim (NiP), Sokić Dževahid (SPU BiH), Huremović Maja (PomaK), Cvitanović Marko (NS), Čamdžić Mirsad (NS), Marinković-Lepić Mirjana (NS), Mioković Dragan (NS), Nikšić Damir (NS), Purić Amir (NS), Alibegović Ilda (NES), Batalović Mirza (NES), Durić Irfan (NES), Čavalić Admir (SBiH), Gabela Edina (SBiH), Omerović Safet (SBiH), Siljadžić Haris (SBiH), Isak Arnel (nezavisni zastupnik), Pirić Elzina (PDA), Salkić Sandi (NES) i Uzunović Kenan (BHI).

Protiv usvajanja ovog zakona glasali su: Bošković Mladen (HDZ BiH), Dejanović Delfa (HDZ BiH), Frljić Dajana (HDZ BiH), Kikaš Marija (HDZ BiH), Knezović Dario (HDZ BiH), Leko Franka (HDZ BiH), Marijanović Marijan (HDZ BiH), Martić Josip (HDZ BiH), Matanović Mijo (HDZ BiH), Musa Stanko (HDZ BiH), Nevistić Karlo (HDZ BiH), Opsenica Goran (HDZ BiH), Saraf Marko (HDZ BiH), Šimović Kristina (HDZ BiH) i Karamatić Mario (HDZ BiH).

Suzdržani su bili: Faletar Luka (HDZ 1990), Galić Petar (HNP), Stanić Drago (HDZ 1990), Tokić Stipe (HDZ 1990) i Raguž Slaven (HRS).

Tokom rasprave Mladen Bošković kazao da će zbog preglasavanja ubuduće propitivati svaku odluku koalicionih partnera.

Ovim zakonom će se spriječiti ovisnost o ruskom gasu na način da će ukapljeni plin stići iz Hrvatske, odnosno preko Zagvozda i Imotskog do Posušja, a onda dalje prema ostatku države.