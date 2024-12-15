Načelnik Općine Srebrenica Miloš Vučić za "Avaz": Narod je ujedinjen u svojim problemima

Na kraju teške godine općinsko rukovodstvo u Srebrenici pokušava rezimirati ukupno stanje, koje nije dobro.

I subota je bila radni dan, kako bi se pronašla rješenja za oko 7 miliona duga u budžetu koji iznosi oko 11 miliona KM.

Dogovor sa radnicima

- Pokušavamo postići dogovor sa sindikatom kako bismo što lakše izašli iz ovih vremena. Imali smo godinu visokih kamata čije efekte ćemo vidjeti tek za godinu, tako da mislim da 2025. neće obilježiti velike investicije.

Naslijedio sam deficit od 3,5 miliona, uz 1,9 miliona duga prema dobavljačima, te neizmirene plate i sedam socijalnih davanja. Izmirili smo jednu socijalu, po dvije plate javnim ustanovama gdje smo bili u zaostatku, uz dogovor sa radnicima. Nije to ni dogovor, već jednostavno dođemo i ljudima kažemo da nemamo sredstava – kazao je za "Avaz“ načelnik Općine Srebrenica Miloš Vučić.

O nacrtu budžeta za 2025. Skupština će raspravljati 30. decembra. Pomoć i partneri traže se ne sve strane, ali je ona više nego skromna.

- Taman sam pohvalio Sarajevo i Tuzlu kako su nas pomagali, dođe rang lista na kojoj vidimo da su druge opštine dobile 20.000 – 30.000 i više, a Srebrenici dali 10.000. Bratunac je dobio 40.000, a Srebrenica 10.000.

KS je povukao dva miliona KM namijenjena za Srebrenicu i jasna nam je politika KS za Srebrenicu trenutno. Od Sarajeva, Banja Luke i Bijeljine nemamo velika očekivanja, a volio bih da nisam u pravu. Mi smo svoje šanse prokockali, možda je dosta bilo i nekog žaljenja, pa je ovo prilika da vidimo koliko sami možemo uraditi. Uvijek smo se uzdali u nekog drugog, a mislim da niko nema veći interes da u Srebrenici bude dobro od samih građana Srebrenice – ističe Vučić.

Oporavljati jedno po jedno

Slaže se s ocjenom da je Srebrenica u proteklom periodu bila poznata najčešće po političkim i nacionalnim podjelama, a da trenutnu krizu može prevazići samo jedinstvena. Naglašava da su plate funkcionera sasvim pristojne i da bi trebali da rade i da, ko želi, u općinskoj administraciji ima mjesta bez obzira koja je stranka i nacionalnost.

- Ljudi se mogu privući samo ako budemo u nečemu najbolji, a cilj mi je pronaći stvari, koliko god bile male, u kojima možemo biti najbolji. Da jedno po jedno oporavljamo. Dovoljno smo mali da možemo biti fleksibilni i preokrenuti stanje.

Nema tu jakog jedinstva ni na jednoj strani, ali narod je ujedinjen u svojim problemima i na političarima je da nađu rješenja za one koji su zajednički. Od vodovoda, nekih glavnih putnih saobraćajnica, duga kojeg moramo rješavati kako bismo mogli funkcionisati. Dobro je bar što se ujedinimo kad imamo dovoljno velike probleme – kaže Vučić za "Avaz".