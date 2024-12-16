Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODRŽAN OKRUGLI STOL

Ramo Isak i Vahidin Munjić pozvali građane da prijave korupciju

Direktor Federalne uprave policije najavio je formiranje Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pri Tužilaštvu FBiH

Ramo Isak i Vahidin Munjić. Fena

FENA

16.12.2024

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je danas u Sarajevu na okruglom stolu o borbi protiv korupcije u organizaciji FMUP-a da su predmeti vezani za krađu ratnih donacija za odbranu države i novac pokraden u privatizaciji zastarili i da neće moći biti procesuirani.

Istakao je da postoje i novi predmeti korupcije u kojim su počinioci isti oni koji su se obogatili u tom periodu, jer "oni i danas rade isto samo na drugi način i ne mogu da prestanu s onim na šta su naučili".

Isak je naveo da mu je cilj ohrabriti građane da prijavljuju korupciju koja je zahvatila sve pore društva, o čemu svjedoče i brojne uspješne akcije koje je u posljednje vrijeme proveo FUP.

- U protekle dvije godine pokrenuto je više predmeta vezanih za korupciju i organizovani kriminal nego u 20 prethodnih godina. Poručio bih onima koji se bave korupcijom i kriminalom da to više neće moći jer će se država Bosna i Hercegovina uhvatiti u koštac s tim problemima - naglasio je Isak.

Direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić rekao je da smo na dobrom putu da uskoro bude formiran Poseban odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pri Tužilaštvu FBiH na koji se čeka od 2014.

Dodao je da je FUP uspostavio odsjeke za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i financijskog kriminala koji će davati podršku radu tog odjela.

Današnji okrugli sto je dio javne informativne kampanje FMUP-a pod nazivom "Gdje korupcija vlada, društvo propada", čiji je cilj jačanje svijesti građana o opasnostima korupcije i značaju njenog prijavljivanja.

# FUP
# FMUP
# RAMO ISAK
# VAHIDIN MUNJIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.