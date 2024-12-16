Ramo Isak i Vahidin Munjić pozvali građane da prijave korupciju

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je danas u Sarajevu na okruglom stolu o borbi protiv korupcije u organizaciji FMUP-a da su predmeti vezani za krađu ratnih donacija za odbranu države i novac pokraden u privatizaciji zastarili i da neće moći biti procesuirani.

Istakao je da postoje i novi predmeti korupcije u kojim su počinioci isti oni koji su se obogatili u tom periodu, jer "oni i danas rade isto samo na drugi način i ne mogu da prestanu s onim na šta su naučili".

Isak je naveo da mu je cilj ohrabriti građane da prijavljuju korupciju koja je zahvatila sve pore društva, o čemu svjedoče i brojne uspješne akcije koje je u posljednje vrijeme proveo FUP.

- U protekle dvije godine pokrenuto je više predmeta vezanih za korupciju i organizovani kriminal nego u 20 prethodnih godina. Poručio bih onima koji se bave korupcijom i kriminalom da to više neće moći jer će se država Bosna i Hercegovina uhvatiti u koštac s tim problemima - naglasio je Isak.

Direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić rekao je da smo na dobrom putu da uskoro bude formiran Poseban odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pri Tužilaštvu FBiH na koji se čeka od 2014.

Dodao je da je FUP uspostavio odsjeke za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i financijskog kriminala koji će davati podršku radu tog odjela.

Današnji okrugli sto je dio javne informativne kampanje FMUP-a pod nazivom "Gdje korupcija vlada, društvo propada", čiji je cilj jačanje svijesti građana o opasnostima korupcije i značaju njenog prijavljivanja.