Ističe rok za donošenje konačnog rješenja statusa NUBBiH

Kolektiv Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u narednim danima s nestrpljenjem očekuje implementaciju zakona o konačnom rješenju pravno-finansijskog statusa te institucije od značaja za nauku i kulturu Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt).

Podsjećaju da sutra ističe rok od 60 dana, kojim je visoki predstavnik dao obavezu Vijeću ministara BiH za pokretanje postupka pred Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine za donošenje zakona za rješavanje pravno-finansijskog statusa NUBBiH.

Uposlenici, kako je saopćeno iz NUB-a BiH, s optimizmom i nestrpljenjem iščekuju oglašavanje Ureda visokog predstavnika u narednim danima nadajući se održivom rješenju za tu ustanovu.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković danas je posjetila NUBBiH i tom prilikom su razmotrena dešavanja iz proteklog perioda i planirani naredni koraci u procesu rješavanja pravno-finansijskog statusa Biblioteke.

Iz NUBBiH ističu da to federalno ministarstvo i ministrica Duraković aktivno pružaju podršku Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, naročito u izazovnim vremenima za instituciju. Posljednja sredstva, uplaćena tokom 2024. godine, omogućila su isplatu zaostalih plata zaposlenicima, kao i izmirivanje režijskih troškova i dugovanja prema dobavljačima.

- Na tome je kolektiv Biblioteke izuzetno zahvalan. Zaposleni i rukovodstvo Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH vjeruju da će donošenje zakona na državnom nivou osigurati dugoročnu stabilnost i omogućiti ovoj važnoj instituciji da nastavi s nesmetanim radom i doprinosom naučnoj i kulturnoj zajednici BiH - saopćeno je iz NUBBiH.