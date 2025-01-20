Prezentovan Izvještaj Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu

Općina Stari Grad Sarajevo kontinuirano teži poboljšanju kvaliteta života svojih građana kroz brojne inicijative i projekte, koji se zasnivaju na principima održivog razvoja, socijalne pravde i odgovornosti prema lokalnoj zajednici.

U prethodnoj godini, realizovani su brojni projekti koji obuhvataju različite oblasti života, od infrastrukturnih projekata i ekoloških inicijativa, do unapređenja obrazovnog sistema, kulture, privrede i socijalnih usluga - saopćeno je iz te općine.

"Razvoj i odgovornost"

Danas je prezentovan “Razvoj i odgovornost: Izvještaj Općine Stari Grad Sarajevo za 2024. godinu”. Zvanicama su se obratili općinski načelnik Irfan Čengić i predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić, koji su istakli da su pozitivni rezultati i promjene u svakom segmentu djelovanja rezultat zajedničkih napora i dobre saradnje između načelnika i Općinskog vijeća u oba saziva, ali i podrške svih nivoa vlasti.

- U 2024. godini pokazali smo odgovornost prema ljudima, općinskoj imovini, novcu građana, transparentnosti, socijalno ugroženim osobama, sportu, kulturi, boračkoj populaciji i mladima. Pokazali smo razvoj u cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi, milionske investicije, rast privrede i turizma. Večeras smo predstavili neke od realizovanih aktivnosti jer smatram da izabrani dužnosnici redovno trebaju podnositi račune građanima za svoj rad - naglasio je načelnik Čengić.

Dodao je da godina iza nas nije samo rezultat njegovog rada, nego i saradnje s Općinskim vijećem, višim nivoima vlasti, realizacije zadataka općinske administracije i podrške njegove porodice.

- U 2025. godini nastavljamo još snažnije raditi na realizaciji obećanja i strateških ciljeva - najavio je Čengić.

Odraz predanog rada

Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić naglasio je kako je u 2024. godini Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo ostvarilo je značajne rezultate, što je odraz predanog rada svih vijećnika i uprave u unapređenju života naših građana.

- Održali smo ukupno 14 sjednica, od kojih su 10 redovnih, 2 vanredne i jedna svečana povodom Dana Općine. Izdvojio bih posebno konstituirajuću sjednicu nakon lokalnih izbora, koja je omogućila da započnemo rad u novom sazivu i osiguramo stabilnost i kontinuitet u djelovanju vijeća. Osim što smo se bavili tekućim pitanjima, nastojali smo jačati institucionalni okvir za budući razvoj, jer samo kroz odgovorno donošenje odluka možemo pružiti bolji život našim sugrađanima. Posvećeni smo daljem radu na poboljšanju svih aspekata života u općini, a u 2025. godini planiramo još intenzivniji rad u svim oblastima, uključujući infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i socijalnu sigurnost - izjavio je predsjedavajući Škaljić.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici vlasti, diplomatskog kora i različite organizacije i prijatelji Općine Stari Grad, saopćeno je iz te općine.