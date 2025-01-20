Nakon rješenja inspektora, VSTV pomjerio rokove: Hitno uspostaviti Odjel za provjeru imovine sudija i tužitelja

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH stavilo je van snage raniju odluku kojom je propisalo rokove za prijavu imovine sudija i tužilaca za 2023. godinu.

Na taj način Vijeće je postupilo po rješenju inspektora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, o kojem je "Dnevni avaz" pisao prije nekoliko dana, a kojim je VSTV-u naloženo da obradu ličnih podataka sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH iz izvještaja o imovini i interesima vrši isključivo putem Odjela za provođenje postupaka po ovim izvještajima, nakon njegove funkcionalne uspostave.

Izvještaj o imovini

Istovremeno, nakon posrednog inspekcijskog nadzora, izvršenog nakon prigovora Udruženja tužilaca FBiH, VSTV-u je zabranjeno da od sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH zahtijeva dokumentaciju propisanu uputstvom za popunjavanje obrasca izvještaja o imovini i interesima, kao i izvještaje o imovini i interesima u elektronskom obliku bez validnog elektronskog potpisa, kao i davanje saglasnosti za provjeru podataka o imovini i interesima.

VSTV je usvojio zaključak kojim je rok za prijavu imovine pomjeren do uspostave funkcionalnog Odjela, a na sjednici je istaknuta potreba da se proces imenovanja šefa ovog nezavisnog tijela unutar VSTV-a.