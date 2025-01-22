Finalizirani planovi za obnovu stambenih jedinica i sanaciju infrastrukture

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar u Jablanici se sastao s načelnikom te lokalne zajednice Emirom Muratovićem.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica finaliziralo je plan i ključne korake za saradnju na obnovi stambenih jedinica i sanaciji lokalne infrastrukture u povratničkim zajednicama.

Ministarstvo je već pripremilo kompletnu projektnu dokumentaciju za obnovu stambenih objekata, dok su na sastanku razmatrani i prioritetni projekti sanacije lokalnih puteva i vodovodne mreže. Općina je u završnoj fazi prikupljanja potrebnih podataka o potencijalnim korisnicima mjera subvencioniranja koje ministarstvo priprema, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Također, razmijenjena su mišljenja o zakonodavnim rješenjima koja su u pripremi, a koja se tiču problematike stambenog zbrinjavanja stanovništva u sredinama pogodjenim prirodnim nepogodama.

Ministarstvo ističe intenzivnu komunikaciju i saradnju sa lokalnim zajednicama pogođenim prirodnom nepogodom, pri čemu je posebna pažnja posvećena Jablanici zbog razmjera tragedije i potrebe za hitnom podrškom.

Zajednički napori usmjereni su ka što bržoj realizaciji mjera pomoći koje će doprinijeti obnovi i stabilizaciji pogođenih područja.