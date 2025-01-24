Djeca vraćena kući zbog dojave o bombama u školi, policija provjerava škole

Učenici osnovnih škola u Banjoj Luci jutros su vraćeni kućama jer su ove obrazovne ustanove noćas dobile dojave o postavljenim bombama.

U školu niko ne može da uđe dok timovi policije na licu mjesta ne provjere ove dojave, odnosno dok ne provjere sve školske prostorije.

U Policijskoj upravi Banja Luka kažu da su dobili prijave da je elektronskom poštom dojava o poslatim bombama poslata na adrese više osnovnih i srednjih škola na području grada Banja Luka.

- Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupnju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom - navode u PU Banja Luka.

Nastava u Osnovnoj školi “Branko Ćopić” u Banjoj Luci počinje u 7.30 sati.

- Moj sin ove sedmice ide prvu smjenu. Jutros su ih sve vratili, nisu ušli u školu. Nadamo se da ova dojava lažna, ali i da će se otkriti ko stoji iz ovoga - kaže za Fenu jedan roditelj čije djete ide u navedenu školu.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen kaže da su skoro sve gradske škole u Banjaluci dobile prijeteći mejl i da je policija na terenu.

- Dok protivdiverzioni tim ne izvrši pregled niko ne može boraviti u školi - objasnio je on.

U međuvremenu pristižu informacije da su još neke škole u drugim opštinama i gradovima u RS dobile poruke identičnog sadržaja, te da policija postupa isto i u tim školama.

Prema informacijama od Aktiva direktora, nastavnici su zaduženi da obavještavaju roditelje o razvoju situacije.