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JASNA PORUKA

Trampova glasnogovornica u State Departmentu pozdravila sankcije protiv Dodika i njegovih pomagača

Sjedinjene Države osuđuju napore za podrivanje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu, poručila je

Tami Brus. Platforma X

N. H.

24.1.2025

Tami Brus (Tammy Bruce), portparolka State Departmenta, čije je imenovanje podržao predsjednik Donald Tramp (Trump), pozdravila je posljednje američke sankcije osoba koje su SAD označile kao dio mreže Milorada Dodika koji podrivaju Dejtonski sporazum. 

- Sjedinjene Države osuđuju napore za podrivanje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu. Obilježavanjem Dana Republike Srpske sankcionišemo finansijske pomagače Milorada Dodika i osam pojedinaca zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma - navela je Brus prije šest dana kada su sankcije uvedeni grupi osoba bliskih predsjedniku RS .

Podsjećamo, Američko ministarstvo finansija je objavilo 17. januara sankcije za zvaničnike iz BiH, tačnije za funkcionere iz entiteta RS.

Na listi sankcionisanih osoba se nalaze: Radmila Bojanić, Pavle Čoroviću, Siniša Dodik, Danijel Dragičević, Goran FIlipović, Marko Grujančić, Siniša Karan, Rajko Kuzmanović, Dijana Milanković, Dalibor Panić, Goran Raković, Nemanja Reljin, Džerard Selman. 

Kako se navodi u objavi OFAC-a, Dodik je zadužio nekoliko dužnosnika SNSD-a da sazovu radnu grupu za izradu plana otcjepljenja RS od BiH.

# STATE DEPARTMENT
# SANKCIJE
# SAD
# BIH
# TAMMY BRUCE
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