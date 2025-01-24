Trampova glasnogovornica u State Departmentu pozdravila sankcije protiv Dodika i njegovih pomagača

Tami Brus (Tammy Bruce), portparolka State Departmenta, čije je imenovanje podržao predsjednik Donald Tramp (Trump), pozdravila je posljednje američke sankcije osoba koje su SAD označile kao dio mreže Milorada Dodika koji podrivaju Dejtonski sporazum.

- Sjedinjene Države osuđuju napore za podrivanje mira i stabilnosti na zapadnom Balkanu. Obilježavanjem Dana Republike Srpske sankcionišemo finansijske pomagače Milorada Dodika i osam pojedinaca zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma - navela je Brus prije šest dana kada su sankcije uvedeni grupi osoba bliskih predsjedniku RS .