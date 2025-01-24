Dekan PMF-a Drešković za "Avaz": Ako se ovako nastavi, ostat ćemo bez fakulteta, na našem zemljištu žele graditi parking i saobraćajnicu

“Krizni štab”, kojeg je Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu formirao u pokušaju da odbrani svoju imovinu, donio je odluku o organizaciji protesta, koji su zakazani za ponedjeljak u 12 sati. Uposleni na ovom fakultetu na ovaj korak odlučili su se zbog planiranja uzurpacije zemljišta PMF-a kroz Regulacioni plan Kvadrant C, kojim je planirana i izgradnja megalomanskog objekta u vlasništvu Amera Bukvića.

- Tim planom se planira da se zemljište PMF-a i cijela naša infrastruktura prevede u saobraćajnu infrastrukturu za potrebe privatnog interesa tamo u onom stambeno - poslovnog objekta. Na zemljištu PMF-a hoće da prave saobraćajnice i parking prostor na zemljištu PMF-a, a onaj tamo da na cijeloj parceli pravi zgrade, umjesto da tamo napravi i parking. Želimo skrenuti pažnju na tu nevjerovatno sramnu, katastrofalnu zamisao Zavoda za planiranje razvoja KS i Ministarstva saobraćaja KS, koje je dalo pozitivno mišljenje na to. To je dokument koji smo nedavno otkrili i to želimo raskrinkati i spriječiti. Ako se tako nastavi mi ćemo ostati bez fakulteta, radi se o najrazvijenijoj naučno – istraživačkoj instituciji u BiH – kazao je za “Avaz” dekan Prirodno – matematičkog fakulteta UNSA prof. dr. Nusret Drešković.