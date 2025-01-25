Bakir Krajinović za "Avaz": Vrijeme više liči na rano proljeće nego na kraj januara, ali će nas februar opet iznenaditi

Nakon perioda niskih temperatura u BiH je stigla promjena vremena. Prema riječima Bakira Krajinovića meteorologa Federalnog hidro – meteorološkog zavoda, ovih dana nad našom zemljom dominira zračna masa s juga i temperature su osjetno iznad prosjeka za ovo doba godine.

- Jutarnje od 3 do 7, na jugu do 9, a maksimalne dnevne između 10 i 14, a na jugu i do 16 stepeni. Sunce daje osjet proljeća i to je ono što je dobro. Vrijeme više liči na rano proljeće nego na kraj januara. Međutim, kao i svake zime ovakvi periodi nas zavaraju pa nas snijeg iznenadi i u februaru – kaže Krajinović.

Ovog februara neće nas iznenaditi snijeg, ali treba se pripremiti na povratak u topliju garderobu. Krajinović već za sutra najavljuje više oblačnosti i slabih padavina, posebno na jugu i zapadu države.

- Uz sve to, bit će i vjetra južnog pravca, na momente i jakih udara, posebno u Krajini. Bit će vjetrovito i toplo, uz mogućnosti za padavine, posebno sredinom sedmice, a temperature će biti konstantno visoke. Padavine će u većini područja biti u vidu kiše, a samo na vrhovima planina može biti susnježice i snijega i to vrlo malo. Sve to znači nešto dobro za građane, da će kotlinski predjeli biti očišćeni od smoga i prljavog zraka, tako da ćemo narednih dana prodisati. Meteoropate i hronični bolesnici imat će pojačane tegobe, jer jugo većini populacije donosi probleme – ističe Krajinović.

Natprosječne temperature očekuju se do kraja mjeseca, a početkom februara meteorolozi najavljuju povratak „minusa“, ali i dalje s vrlo malo padavina.