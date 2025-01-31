Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RATNI ZLOČINAC

Advokat tvrdi: Radovan Karadžić neće preživjeti vikend bez adekvatne pomoći

Sve ovo što se događa govori da neko hoće što prije da se izvrši doživotna kazna koju je dobio, kaže Petronijević

Radovan Karadžić. AP Photo/Peter Dejong, Pool, File

S. S.

31.1.2025

Ratni zločinac Radovan Karadžić ima stanje upale i visoke temperature i pitanje da li može da pregura vikend ako mu se ne ponudi adekvatna pomoć, kazao je advokat Goran Petronijević, član tima njegove odbrane.

- Stvarno je loša situacija. Ima upalne procese u vezi katetra. Tražio je u više navrata, najmanje tri - četiri puta da se zamijeni, međutim ljekari to nisu uradili. Ne daju mu specijalističku pomoć. Sad sve ostaje na nivou zatvorskog ljekara, ali i on odbija da mu pruži pomoć. Ulazi u stanje temperature i upale i pitanje da li može da pregura vikend ako mu se ne pruži adekvatna pomoć - upozorio je Petronijević.

Petronijević je istakao da je obavijestio predsjednicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu i zatražio adekvatnu reakciju.

- Uputio sam joj dopis da preduzmu neke mjere. Treba nam njena reakcija, u smislu interesovanja kod britanskih vlasti, da se u zatvoru urgira da se pruži pomoć. Sve ovo što se događa govori da neko hoće što prije da se izvrši doživotna kazna koju je dobio - naglašava Petronijević.

# RADOVAN KARADŽIĆ
# GORAN PETRONIJEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (70)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.