Advokat tvrdi: Radovan Karadžić neće preživjeti vikend bez adekvatne pomoći

Ratni zločinac Radovan Karadžić ima stanje upale i visoke temperature i pitanje da li može da pregura vikend ako mu se ne ponudi adekvatna pomoć, kazao je advokat Goran Petronijević, član tima njegove odbrane.

- Stvarno je loša situacija. Ima upalne procese u vezi katetra. Tražio je u više navrata, najmanje tri - četiri puta da se zamijeni, međutim ljekari to nisu uradili. Ne daju mu specijalističku pomoć. Sad sve ostaje na nivou zatvorskog ljekara, ali i on odbija da mu pruži pomoć. Ulazi u stanje temperature i upale i pitanje da li može da pregura vikend ako mu se ne pruži adekvatna pomoć - upozorio je Petronijević.

Petronijević je istakao da je obavijestio predsjednicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu i zatražio adekvatnu reakciju.

- Uputio sam joj dopis da preduzmu neke mjere. Treba nam njena reakcija, u smislu interesovanja kod britanskih vlasti, da se u zatvoru urgira da se pruži pomoć. Sve ovo što se događa govori da neko hoće što prije da se izvrši doživotna kazna koju je dobio - naglašava Petronijević.