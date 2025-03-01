Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIDER HDZ-A

Čović čestitao Dan nezavisnosti: Iznova prisežemo na ustavno domoljublje

On je u svojoj poruci posebno istaknuo značaj kolektivne obaveze sva tri naroda da država ostane na EU putu

Dragan Čović. Fena

A. O.

1.3.2025

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović uputio je čestitku povodom Dana nezavisnosti ističući da ovaj praznik obavezuje sve strane da održe mir, stabilnost i sigurnost.

On je u svojoj poruci posebno istaknuo značaj kolektivne obaveze sva tri naroda da država ostane na EU putu.

Objava Čovića. Screenshot

- Prisežemo na ustavno domoljublje i zaštitu prava tri konstitutivna naroda i svih žitelja - poručio je Čović.

Ovogodišnje obilježavanje Dana nezavisnosti dolazi u trenutku potencijalno najveće političke krize u postdejtonskoj BiH zbog čega je poseban akcenat svih aktera na očuvanje mira i stabilnosti.

# ČESTITKA
# 1. MART
# DAN NEZAVISNOSTI BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.