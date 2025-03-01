Čović čestitao Dan nezavisnosti: Iznova prisežemo na ustavno domoljublje

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović uputio je čestitku povodom Dana nezavisnosti ističući da ovaj praznik obavezuje sve strane da održe mir, stabilnost i sigurnost.
On je u svojoj poruci posebno istaknuo značaj kolektivne obaveze sva tri naroda da država ostane na EU putu.
- Prisežemo na ustavno domoljublje i zaštitu prava tri konstitutivna naroda i svih žitelja - poručio je Čović.
Ovogodišnje obilježavanje Dana nezavisnosti dolazi u trenutku potencijalno najveće političke krize u postdejtonskoj BiH zbog čega je poseban akcenat svih aktera na očuvanje mira i stabilnosti.