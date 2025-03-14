Crnadak: Stevandić i Višković su najodgovorniji za paljevinu automobila Vukanoviću

Potpredsjednik PDP-a i zastupnik u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak osudio je paljevinu automobila Nebojši Vukanoviću (Lista za pravdu i red), navodeći da su za ovo djelo najodgovorniji predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i premijer Vlade RS Radovan Višković.

- Pogan jezik i nezapamćeni napadi na poslanike opozicije prethodnih dana, od strane vladajuće koalicije, doveli su do nasilja i podigli napetosti u RS do tačke ključanja. Glavni ljudi vlasti u RS odlučili su se da rade nedozvoljene stvari, poput zabrane rada SIPA-a i Suda BiH na teritoriji RS, samo da bi zaštitili sebe lično od pravosuđa, iako takve aktivnosti nanose ogromnu štetu interesima RS i srpskog naroda – kaže Crnadak.

Dodao je da se opozicija hrabro i časno usprotivila takvom ugrožavanju RS i jasno poručila da će njima RS uvijek biti na prvom mjestu, a nakon toga su krenuli nezapamćeni napadi i uvrede na račun opozicije.