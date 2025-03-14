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PRUŽIO PODRŠKU NEBOJŠI

Crnadak: Stevandić i Višković su najodgovorniji za paljevinu automobila Vukanoviću

Neka zna da nije sam i da nikada nećemo popustiti pred nasiljem, poručio je Crnadak

Igor Crnadak. Dejan Rakita/PIXSELL

A. O.

14.3.2025

Potpredsjednik PDP-a i zastupnik u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak osudio je paljevinu automobila Nebojši Vukanoviću (Lista za pravdu i red), navodeći da su za ovo djelo najodgovorniji predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i premijer Vlade RS Radovan Višković.

- Pogan jezik i nezapamćeni napadi na poslanike opozicije prethodnih dana, od strane vladajuće koalicije, doveli su do nasilja i podigli napetosti u RS do tačke ključanja. Glavni ljudi vlasti u RS odlučili su se da rade nedozvoljene stvari, poput zabrane rada SIPA-a i Suda BiH na teritoriji RS, samo da bi zaštitili sebe lično od pravosuđa, iako takve aktivnosti nanose ogromnu štetu interesima RS i srpskog naroda – kaže Crnadak.

Dodao je da se opozicija hrabro i časno usprotivila takvom ugrožavanju RS i jasno poručila da će njima RS uvijek biti na prvom mjestu, a nakon toga su krenuli nezapamćeni napadi i uvrede na račun opozicije.

Objava Crnadka. Screenshot

- Sinoć je bila kulminacija prljavih i lažnih optužbi, u čemu je prednjačila najusijanija glava Koalicije, Nenad Stevandić, koji je opoziciji poručio da su, ne samo izdajnici, nego da su " peta kolona" i sa "našim neprijateljima zajedno napadaju na RS". Radovan Višković je otišao korak dalje i direktno zaprijetio da oni koji ne glasaju za njihove luđačke odluke "neće imati miran san". Nažalost, Viškovićeva prijetnja je noćas provedena u djelo – naveo je Crnadak.

Pružio je podršku Nebojši Vukanoviću, njegovoj porodici i saradnicima.

- Neka zna da nije sam i da nikada nećemo popustiti pred nasiljem, a ovi što su poslali imbecila sa kačketom pred Vukanovu kuću, neka znaju da nas neće zastrašiti u odbrani RS, naših porodica, časti i imovine – zaključio je Crnadak. 

# IGOR CRNADAK
# PALJEVINA AUTOMOBILA
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# AUTOMOBIL
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