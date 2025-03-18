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"AVAZ" SAZNAJE

SIPA uhapsila dvije osobe u RS: Akcija pokrenuta nakon što je otkrivena pošiljka oružja

Akcija se sprovodi po nalogu Tužilaštva BiH

SIPA. SIPA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Borka Cerić

18.3.2025

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Granična policija BiH provode akciju na području RS. Kako "Avaz" nezvanično saznaje, u akciji su do sada uhapšene dvije osobe. Nezvanično, najvjerovatnije se radi o poznatom kriminalcu iz Banje Luke. Akcija je pokrenuta nakon što je otkrivena jedna pošaljka oružja.

Akcija se provodi na području Banje Luke, Prnjavora i Bosanske Gradiške.

U toku su pretresi objekata i hapšenje osumnjičenih osoba, a akcija se sprovodi po nalogu Tužilaštva BiH u vezi s organizovanim kriminalom - neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja.

Prema prvim informacijama, riječ je o međunarodnoj akciji koja se istovremeno sprovodi na području BiH, Slovenije, Francuske i Španije.

# RS
# SIPA
# BIH
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