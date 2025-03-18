SIPA uhapsila dvije osobe u RS: Akcija pokrenuta nakon što je otkrivena pošiljka oružja

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Granična policija BiH provode akciju na području RS. Kako "Avaz" nezvanično saznaje, u akciji su do sada uhapšene dvije osobe. Nezvanično, najvjerovatnije se radi o poznatom kriminalcu iz Banje Luke. Akcija je pokrenuta nakon što je otkrivena jedna pošaljka oružja.

Akcija se provodi na području Banje Luke, Prnjavora i Bosanske Gradiške.

U toku su pretresi objekata i hapšenje osumnjičenih osoba, a akcija se sprovodi po nalogu Tužilaštva BiH u vezi s organizovanim kriminalom - neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja.

Prema prvim informacijama, riječ je o međunarodnoj akciji koja se istovremeno sprovodi na području BiH, Slovenije, Francuske i Španije.