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ODGOVORILA DODIKU

Pandurević: Jedina imovina koja će biti konfiskovana jeste ona koja je stečena na grbači naroda

Potpredsjednica SDS-a reagovala je na izjavu Milorada Dodika o konfiskaciji imovine u RS svima onima koji ne napuste institucije BiH

Pandurević i Dodik. Facebook - Dejan Rakita / Pixsell

M. O.

19.3.2025

Nakon što su se uposlenici u državnim institucijama iz RS oglušili o naredbu Milorada Dodika da napuste institucije Bosne i Hercegovine, on je svoje prijetnje prema njima doveo do vrhunca tvrdeći da će im oduzimati imovinu.

Na ove istupe predsjednika RS reagovala je potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević, kazavši da jedina imovina koja će biti konfiskovana jeste ona koja je stečena na grbači naroda.

- Jedina imovina koja će biti konfiskovana, jeste ona koju ste stekli na grbači naroda. Neće narod ratovati da bi stala istraga za oko 100 miliona maraka za neisporučene softvere koji ne rade - poručila je Pandurević.

Podsjetimo, Dodik je danas izjavio da planira da zakonski omogući konfiskaciju imovine u RS svima onima koji ne napuste institucije Bosne i Hercegovine.

# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# MILORAD DODIK
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