Čović nazvao SNSD "prethodnim partnerom": Nećemo slijepo pratiti one koji urušavaju institucije, za novi sporazum potreban Izborni zakon

Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, nakon sastanka u Mostaru s članovima Trojke, predstavnike SNSD-a nazavao je "prethodnim partnerom".

- Sada želimo mir i stabilnost, jer je neko otvorio pitanje mira i stabilnosti, da u miru rješavamo sve probleme, da funkcioniraju institucije BiH, želimo nastaviti integracijske ambicije. Izmjene Izbornog zakona su samo jedan mali element jednakopravnosti, a naravno da smo ga i prethodnih sporazumom definirali. U novom sporazumu ćemo vjerovatno morati realizirati prije sporazuma. To je nešto što moramo prihvatiti kao ozbiljnost koju preuzimamo na sebe. Jedno vrijeme smo dobro radili, a danas imamo institucije koje počinju samostalno odlučivati, naravno da nismo spremni slijepo pratiti ove što samostalno donose odluke na bilo kojem nivou, a pogotovo kada se urušavaju institucije BiH - kazao je Čović.

Dodao je da se prvo trebaju dogovoriti, pa se onda igrati kadrovskih rješenja.

- I s prethodnim partnerom kad smo razgovarali, ja sam jasno ukazivao - nemojte donositi odluke, pa nas informirati šta ste vi donijeli. Ako smo partneri, idemo se dogovoriti, napraviti rješenje, pa je onda zajednički provoditi. Ista stvar je i s Trojkom kada razgovaramo. Nemojte nas zvati da mi potvrđujemo vaše odluke. Jesmo li partneri? Onda se trebamo oko toga dogovarati... - kazao je lider HDZ-a.

Poručio je da su mir i stabilnost ključni i da svi oni koji to ugroze su usijane glave, koje trebaju brinuti samo za sebe.

- Ne trebaju da očekuju da neko drugi preuzme odgovornost. Bez obzira o kome se radi, o jednom ili drugom partneru. Već sam rekao, razgovaramo svi sa svima. Od mene nemojte očekivati da po nekome pljujem, ja nisam takav političar. Nema anarhije, oni koji žele nešto poprijeko raditi, nekoga vrijeđati, to nije ono što mi zagovaramo. Pa ja nisam sebe branio kada je trebalo. Neka svako radi svoj posao, ja ću opet uljuđeno kazati on što mislim. Bitno je samo da nas evropski partneri još uvije prepoznaju kao mjesto koje im je interesantno. Mi moramo ubrzanim putem biti na stolu EU. Sad su neke druge teme okupirale, priča se o 500 milijardi minerala, i mi ćemo se tu igrati? Čime? Nemojmo dozvolit da opet ovdje bude krvi, da se puca, pa da ovdje neko traži minerale - naveo je Čović.

Govoreći o promjeni većine, kazao je da se Ustav mora poštivati.

- Imamo i zakone na nivou BiH i oni se moraju poštivati. Ti zakoni su uradili sistem zakonodavne i izvršne vlasti u skladu sa rezultatima izbora. Mi sad tražimo rješenje kako da to pokušamo nadomjestiti. Nema nikakvog hira, sila ne smije izazvati novu silu. Rušenje ne smije izazvati novo rušenje. Kako smo mi uspostavili 42 zastupnika u Predstavničkom domu, kako 15 delegata u Domu naroda BiH. Postoji zakon kako se to mijenja. Ne može to biti izvan zakonskih i poslovničkim mogućnosti. Put koji tražimo je ovaj put. Da neko ne kaže da smo nekoga prekrižili, mi nekoga izbacili. Nikoga mi nismo izbacili vlasti, neko se sam izbacuje iz sporazuma koji smo dogovorili. Ako uspijemo napraviti novi sporazum ja ću biti sretan. A šta ako ne uspijemo? Zato smo ozbiljno razgovarali. Anarhija što se mene tiče neprihvatljiva - naglasio je Čović.



