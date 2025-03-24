Narandžasto upozorenje u dijelovima BiH: Padavine i jaki udari vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog najavljenih obilnijih padavina i jakih udara juga.

Kako je najavljeno, očekuju se padavine u sjevernim i istočnim područjima Hercegovine, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar u većini područja.

Očekivana količina padavina u navedenim područjima očekuje se uglavnom između 30 i 70, u sjevernim područjima Hercegovine lokalno između 90 i 140 l/m2. Udari vjetra od 50 do 70 km/h.

IZ FHMZ-a preporučuju mjere opreza i praćenje aktuelnih prognoza vremena. Za sve dodatne informacije pozivaju za obraćanje nadležnim institucijama.