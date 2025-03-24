MRV BiH pozvalo vjernike na očuvanje mira i napretka Bosne i Hercegovine

U vremenu kada se Bosna i Hercegovina suočava s izazovima koji pogađaju sve njene građane, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili političku pripadnost, ne možemo ostati nijemi na narative koji dovode u pitanje mogućnost zajedničkog života u našoj zemlji, naveli su iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine.

- Međureligijsko vijeće u BiH upućuje apel svim građanima na zajedničko djelovanje u cilju očuvanja mira i izgradnje stabilne budućnosti naše zemlje te sigurnosti svih njezinih građana.

Jačanje institucija

Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da zajedno doprinesemo jačanju institucija koje su temelj funkcioniranja svakog društva. Zajednički život u BiH je stvarnost i vrijednost na kojoj se temelji identitet ove zemlje, a ljudi u Bosni i Hercegovini služili su drugima kao primjer suživota i dobrosusjedskih odnosa, poručuju iz Međureligijskog vijeća.

- Dugogodišnje postojanje i saradnja različitih vjerskih zajednica, bogata kulturna i povijesna baština, te svakodnevna praksa međusobnog uvažavanja i solidarnosti među ljudima potvrđuju da je suživot ne samo realnost, nego i prirodan izbor svih koji ovu zemlju smatraju svojom domovinom. BiH nije zemlja podjela, već zemlja susreta.

Očuvanje mira, stabilnosti i demokratskih vrijednosti, poštivanje ljudskih prava i vjerskih sloboda, jačanje institucija i nastavak puta prema Evropskoj uniji nisu samo politički procesi - to su ciljevi koji nas ujedinjuju, jer znače sigurnost, ekonomski razvoj, pravdu i bolje prilike za sve građane. Blokade, podjele i retorika sukoba ne mogu donijeti ništa osim zastoja i nesigurnosti. Umjesto toga, potrebno nam je zajedništvo u ključnim pitanjima koja se tiču svakodnevnog života svih ljudi u ovoj zemlji - navode.

BiH pripada svima

Kako se religija ne bi trebala miješati u politiku, tako ni politika ne bi smjela koristiti vjeru u svrhu ostvarivanja političkih interesa, naglasili su.

- Političke podjele ne smiju biti izgovor za narušavanje suživota među narodima i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Vjera nas uči da činimo dobro, radimo za mir i podržavamo jedni druge u vremenima izazova. Stoga pozivamo sve ljude da, umjesto podjela, grade mostove razumijevanja, međusobnog poštovanja i zajedničke vizije bolje budućnosti.

Bosna i Hercegovina pripada svima nama i svi zajedno snosimo odgovornost za njen put naprijed. Samo udruženi, s poštovanjem i sviješću o zajedničkoj budućnosti, možemo graditi državu u kojoj će svaki građanin imati jednaka prava, sigurnost i perspektivu.

Međureligijsko vijeće u BiH ostaje posvećeno izgradnji mira i društva u kojem zajedništvo pobjeđuje podjele te poziva sve relevantne aktere da učine isto - u interesu mira, pravde i boljeg života za sve - zaključuje se u saopćenju Međureligijskog vijeća BiH.