Dodik kaže da su navodi izraelskih medija o izbacivanju s konferencije spin "sarajevske čaršije": "Nastavit ću da živim u RS"

Predsjednik RS Milorad izjavio je da je RS mjesto "gdje će nastaviti živiti i boriti se za nju, a da u Sarajevu mogu da lažu koliko god hoće i da medijskim spinovima pokazuju nemoć", prenosi Srna.

Dodik je kazao da "sarajevski mediji spinuju" da je deložiran s konferencije u Jeruzalemu, iako je riječ o navodima izraelskim medija, koje su brojne medijske kuće u BiH prenijele.

Jad i čemer

Kaže da Jerusalem post o tome više zna nego "sarajevska čaršija koja je u zabludi".

- To nije način na koji se može živjeti sa njima. Ni u jednom trenutku nisam tražio da se učini nešto protiv muslimana u BiH, ali sam rekao da njihove politike ne idu ka tome da se izgradi zajedničko društvo - rekao je Dodik.

Predsjednik RS je istakao da nema potrebe tu nešto objašnjavati.

- Zar izgleda realno da neko ko je sjedio uz premijera Izraela Benjamina Netanjahua i s njim se srdačno pozdravio i koji je imao važne sastanke koji se nisu objavljivali, da je istjeran sa konferencije? Čuo sam da su se raspitivali gdje sam. Ja sam ovdje, slobodan. RS je mjesto gdje ću ja nastaviti da živim i da se borim za nju, a u Sarajevu mogu da lažu koliko god hoće o svom jadu i čemeru - rekao je Dodik zanemarujući da postoji snimak na kojem se vidi da nakon što je sjeo pored Netanjahua, brzo ga je obezbjeđenje sklonilo s te pozicije.

"Politički progon"

On je kazao da se protiv njega vodi "politički progon i da najavljena potjernica pokazuje više jad i nesposobnost Sarajeva".

- To su progoni koji nisu na bazi zakona koji je donio parlament nego na bazi odluke koju je donio stranac, koji u posljednje vrijeme čak i prijeti i govori da ću se vratiti u RS. Da vratit ću se, ali će on otići - rekao je Dodik.

Predsjednik RS je naveo da bi u Sarajevu iznad svega željeli "da vide kako ga vežu i sprovode u njihove kazamate".

- Gledali su oni to kada su dovodili viđenije Srbe, pa čak ih nabijali na kolac svojevremeno - naveo je Dodik.

Inače, rano jutros je Dodik sletio iz Izraela u Beograd, a njegovo kretanje nakon toga nije poznato.