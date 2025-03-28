Tramp imenovao Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio je da će Mark Brnović (Brnovich) biti novi ambasador SAD u Srbiji.

Brnović je bivši državni tužilac Arizone. Kako je Tramp naglasio, bit će "snažan zagovornik slobode i uvijek će staviti interese Amerike na prvo mjesto".

Radi se o američkom advokatu i političaru srpskog porijekla koji je rođen 25. novembra 1966. godine u Detroitu.

Njegovi roditelji su emigrirali iz bivše Jugoslavije - otac iz Crne Gore, a majka iz Hrvatske.

Porodica se kasnije preselila u Arizonu, gdje je Mark odrastao i pohađao lokalne škole.​

Diplomirao je političke nauke na Državnom univerzitetu Arizone (Arizona State University), a zatim stekao diplomu doktora prava (Juris Doctor) na Pravnom fakultetu Univerziteta San Diego (University of San Diego School of Law). Tokom studija bio je član bratstva Sigma Pi.​

Na izborima 2014. godine, Brnović je izabran za državnog tužioca Arizone, pobijedivši tadašnjeg republikanskog kandidata Toma Horna (Horne) na unutarstranačkim izborima, a potom i demokratsku kandidatkinju Felesiju Rotelini (Felecia Rotellini) na općim izborima.

Brnović je 2021. najavio kandidaturu za republikansku nominaciju za Senad SAD, ali nije uspio osvojiti nominaciju.