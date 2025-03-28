Tramp imenovao Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio je da će Mark Brnović (Brnovich) biti novi ambasador SAD u Srbiji.
Brnović je bivši državni tužilac Arizone. Kako je Tramp naglasio, bit će "snažan zagovornik slobode i uvijek će staviti interese Amerike na prvo mjesto".
Radi se o američkom advokatu i političaru srpskog porijekla koji je rođen 25. novembra 1966. godine u Detroitu.
Njegovi roditelji su emigrirali iz bivše Jugoslavije - otac iz Crne Gore, a majka iz Hrvatske.
Porodica se kasnije preselila u Arizonu, gdje je Mark odrastao i pohađao lokalne škole.
Diplomirao je političke nauke na Državnom univerzitetu Arizone (Arizona State University), a zatim stekao diplomu doktora prava (Juris Doctor) na Pravnom fakultetu Univerziteta San Diego (University of San Diego School of Law). Tokom studija bio je član bratstva Sigma Pi.
Na izborima 2014. godine, Brnović je izabran za državnog tužioca Arizone, pobijedivši tadašnjeg republikanskog kandidata Toma Horna (Horne) na unutarstranačkim izborima, a potom i demokratsku kandidatkinju Felesiju Rotelini (Felecia Rotellini) na općim izborima.
Brnović je 2021. najavio kandidaturu za republikansku nominaciju za Senad SAD, ali nije uspio osvojiti nominaciju.