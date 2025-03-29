Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDAVAJUĆA VM BIH

Krišto čestitala Ramazanski bajram: Neka ovi blagdanski dani budu ispunjeni mirom, radošću i zajedništvom

Bajram šerif mubarek olsun, navodi se u čestitki

Borjana Krišto. Fena

A. O.

29.3.2025

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, u povodu predstojećeg Ramazanskog bajrama, uputila je čestitku svim pripadnicima islamske vjere u BiH.

- U ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, svim pripadnicima islamske vjere u Bosni i Hercegovini upućujem iskrene čestitke povodom Ramazanskog bajrama.

Neka ovi blagdanski dani budu ispunjeni mirom, radošću i zajedništvom, a solidarnost, međusobno poštovanje i razumijevanje neka budu vodilja u izgradnji boljeg i pravednijeg društva za sve.

Bajram šerif mubarek olsun - navodi se u čestitki predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto. 

# ČESTITKA
# BAJRAM
# BORJANA KRIŠTO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.