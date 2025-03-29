Krišto čestitala Ramazanski bajram: Neka ovi blagdanski dani budu ispunjeni mirom, radošću i zajedništvom

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, u povodu predstojećeg Ramazanskog bajrama, uputila je čestitku svim pripadnicima islamske vjere u BiH.

- U ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime, svim pripadnicima islamske vjere u Bosni i Hercegovini upućujem iskrene čestitke povodom Ramazanskog bajrama.

Neka ovi blagdanski dani budu ispunjeni mirom, radošću i zajedništvom, a solidarnost, međusobno poštovanje i razumijevanje neka budu vodilja u izgradnji boljeg i pravednijeg društva za sve.

Bajram šerif mubarek olsun - navodi se u čestitki predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.