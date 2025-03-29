Afera "Saniteks": Bivšem direktoru Agencije za privatizaciju USK dvije godine zatvora

Kantonalni sud u Bihaću donio je presudu u predmetu protiv Samira Ćatovića, bivšeg direktora Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona, te članova Upravnog odbora iste institucije, Mersuda Omerdića i Hakije Ibrahimpašića. Sud je Ćatovića proglasio krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i osudio ga na dvije godine zatvora, dok su Omerdić i Ibrahimpašić oslobođeni optužbi.

Presuda nije pravosnažna, a stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH u roku od 15 dana od prijema presude.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu još 2021. godine, a sud ju je potvrdio protiv trojice optuženih zbog sumnje da su zloupotrebom položaja omogućili nezakonito sticanje državnog kapitala Udruženju građana za zaštitu dioničara „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša.

Optužnica je teretila Ćatovića, Omerdića i Ibrahimpašića da su tokom 2007. godine nezakonito smanjili obavezu investicionog ulaganja Udruženja u „Saniteks“ sa 4,1 miliona KM na 2,7 miliona KM, a potom su donijeli odluku kojom su lažno potvrdili da su obaveze ispunjene. Na osnovu te odluke Ćatović je izdao uvjerenje da je privatizacija završena, što je rezultiralo time da je Udruženje steklo vlasništvo nad državnim kapitalom u vrijednosti od 23,5 miliona KM bez izvršenih ulaganja.