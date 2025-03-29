Dva nova klizišta zaprijetila kućama u Gračanici i Orahovici: Civilna zaštita na terenu, angažovana mehanizacija firme

Na području općina Gračanica, Doboj Istok i Petrovo u slivu Sprečkog polja, stanje je i dalje teško.
Na brani jezera Modrac trenutno se u rijeku Spreču ispušta rekordnih 94 metara kubnih vode u sekundi, plus preliv preko brane od 25 centimetara. Na području Gračanice i Doboj Istoka, poplavljeno je 400, a u općini Petrovo 100 hektara oranice.
Zbog obilnih padavina, na području Gračanice, pojavila su se dva klizišta, jedno u ulici Javor u Gračanici koje je ugrozilo kuću Seada Rizvanovića i u Orahovici Donjoj, naselju u kome je zemlja stigla do kuće Zehrudina Hatemića.
- Mi smo stalno na terenu, kao što se zna Spreča je na području Grada Gračanice poplavila je više od 200 hektara Sprečkog polja. Za sada nam probleme prave nova klizišta, jedno u Javoru, gdje smo angažovali mehanizaciju firme „Roading“ za iskop kanala i odvođenje površinske vode iz brda koje je zaprijetilo jednoj kući. Klizište je pokriveno folijom, kako bi ga zaštitili od novih padavina – izjavio je za portal „Avaza“ gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
- Ja sam u životu uvijek bio optimista, nadam se da će klizište stati i da mi neće porušiti kuću. Imam suprugu bolesnu, koja se boji ovakvih situacija. Hvala našoj Civilnoj zaštiti, hvala i gradonačelniku, koji nam je dao podršku, izašao na lice mjesta i ohrabrio nas - kaže vlasnik kuće Sead Rizvanbegović, zvani Maradona.
Nakon ove intervencije, članovi Gradskog štaba će zajedno sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, obići općine Živinice, Lukavac, Gračanice i Doboj Istok, kako bi se na licu mjesta uvjerili u stanju poplavljenih 500 hektara Sprečkog Polja.