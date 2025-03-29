Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Dva nova klizišta zaprijetila kućama u Gračanici i Orahovici: Civilna zaštita na terenu, angažovana mehanizacija firme

Na terenu članovi Gradskog štaba CZ na čelu sa gradonačelnikom Sadmirom Džebom i šefom Službe CZ Mustafom Bajićem

Klizište zaprijetilo kući u ulici Javor u Gračanici. H. Čalić / Avaz

H. Čalić

29.3.2025

Na području općina Gračanica, Doboj Istok i Petrovo u slivu Sprečkog polja, stanje je i dalje teško.

Na brani jezera Modrac trenutno se u rijeku Spreču ispušta rekordnih 94 metara kubnih vode u sekundi, plus preliv preko brane od 25 centimetara. Na području Gračanice i Doboj Istoka, poplavljeno je 400, a u općini Petrovo 100 hektara oranice.

Zbog obilnih padavina, na području Gračanice, pojavila su se dva klizišta, jedno u ulici Javor u Gračanici koje je ugrozilo kuću Seada Rizvanovića i u Orahovici Donjoj, naselju u kome je zemlja stigla do kuće Zehrudina Hatemića.

Zemlja stigla do kuće Zehrduina Hatemića u Donjoj Orahovici. H. Čalić

- Mi smo stalno na terenu, kao što se zna Spreča je na području Grada Gračanice poplavila je više od 200 hektara Sprečkog polja. Za sada nam probleme prave nova klizišta, jedno u Javoru, gdje smo angažovali mehanizaciju firme „Roading“ za iskop kanala i odvođenje površinske vode iz brda koje je zaprijetilo jednoj kući. Klizište je pokriveno folijom, kako bi ga zaštitili od novih padavina – izjavio je za portal „Avaza“ gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.

Na licu mjesta gradonačelnik Džebo i šef CZ Bajić. H. Čalić / Avaz

- Ja sam u životu uvijek bio optimista, nadam se da će klizište stati i da mi neće porušiti kuću. Imam suprugu bolesnu, koja se boji ovakvih situacija. Hvala našoj Civilnoj zaštiti, hvala i gradonačelniku, koji nam je dao podršku, izašao na lice mjesta i ohrabrio nas - kaže vlasnik kuće Sead Rizvanbegović, zvani Maradona.

Vlasnik kuće Sead Rizvanbegović. H. Čalić / Avaz

Nakon ove intervencije, članovi Gradskog štaba će zajedno sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save, obići općine Živinice, Lukavac, Gračanice i Doboj Istok, kako bi se na licu mjesta uvjerili u stanju poplavljenih 500 hektara Sprečkog Polja.

# KLIZIŠTE
# GRAČANICA
# SPREČA
# SPREČKO POLJE
# ORAHOVICA DONJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.