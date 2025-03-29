Dva nova klizišta zaprijetila kućama u Gračanici i Orahovici: Civilna zaštita na terenu, angažovana mehanizacija firme

Na području općina Gračanica, Doboj Istok i Petrovo u slivu Sprečkog polja, stanje je i dalje teško.

Na brani jezera Modrac trenutno se u rijeku Spreču ispušta rekordnih 94 metara kubnih vode u sekundi, plus preliv preko brane od 25 centimetara. Na području Gračanice i Doboj Istoka, poplavljeno je 400, a u općini Petrovo 100 hektara oranice.

Zbog obilnih padavina, na području Gračanice, pojavila su se dva klizišta, jedno u ulici Javor u Gračanici koje je ugrozilo kuću Seada Rizvanovića i u Orahovici Donjoj, naselju u kome je zemlja stigla do kuće Zehrudina Hatemića.