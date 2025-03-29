Zovko poručila Bakiru Izetbegoviću: Najoštrije osuđujem javni napad i pokušaj ušutkavanja novinara Zorana Krešića

Hrvatska europarlamentarka Željana Zovko reagirala je danas na društvenim mrežama na izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića zbog njegovih kritika na račun vladajuće Trojke i HDZ-a jer nastoje u Upravi odbor FTV-a imenovati Zorana Krešića.

"Najoštrije osuđujem javni napad i pokušaj ušutkavanja novinara Zorana Krešića od strane predsjednika SDA Bakira Izetbegovića na Federalnoj televiziji", poručila je Zovko i dodala:

"Neprihvatljivo je da bilo tko, a posebno čelnik SDA, napada, prijeti i pokušava ušutkati one koji se protive njihovoj unitarističkoj i centrističkoj viziji BiH. Trideset godina nakon Daytona, BiH nema političku slobodu mišljenja, nema državne medije na hrvatskom jeziku, koji je jedan od službenih jezika u BiH, što je i dogovoreno u Daytonu. Sloboda govora je temeljno pravo pojedinca u svakom demokratskom društvu i ovaj pritisak na medije mora odmah prestati."

Poručila je da je "neprihvatljivo da međunarodna zajednica u BiH nijemo promatra ovaj pokušaj progona i javnog linča novinara", te je pozvala na oštru reakciju na ovakvo, kako kaže, "eklatantno kršenje slobode medija".

Zovko je u svojoj objavi označila i američki State department, Delegaciju EU u BiH te Evropsku služba za vanjsko djelovanje.

Šta je kazao Izetbegović?

Nećemo podržati protuzakonit način imenovanja u Upravni odbor RTVFBiH, kazao je nedavno Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije, gostujući u programu FTV-a.

"Što se nas tiče SDA, samo imenovanje jednog po jednog člana Upravnog odbora godišnje. To ne mogu biti ljudi koji su protiv Bosne i Hercegovine, koji nam iste priče pričaju kao Milorad Dodik, samo sa hrvatske strane, poput Zorana Krešića", rekao je on.

Imenovanje četiri člana istovremeno, koja su delegirana iz vladajućih stranaka, odnosno Trojke i HDZ-a BiH, znači stavljanje medija pod političku kontrolu, upozorio je.

"Mislim da je Elmedin Konaković kazao da će te stvari raditi. Čak je rekao da će ucjenjivati finansiranje tih dviju kuća sve dok ne počnu pratiti politike Trojke. I sad će kroz imenovanja ove četverice pokušati to implementirati, disciplinirati FTV - da imaju svoj mediji koji će njihove jako loše politike predstavljati boljima“, kazao je.

Zoran Krešić je neprihvatljiv, kategoričan je Izetbegović.

"HDZ i općenito hrvatski političari trebaju da saniraju odnose s Bošnjacima, ako žele da nas imaju kao partnere. Kad je Federalna televizija u pitanju, treba da pozovu hrvatski korpus da plaća pretplatu. A ne da ne plaćaju pretplatu, a da gledaju da preuzmu komande u toj televiziji. To treba da bude zajednička televizija na svaki način i da nju ne vode ljudi poput Krešića“, zaključio je.