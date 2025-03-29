Šemsudin Mehmedović: Što se više Dodik pokušava izvaditi iz problema, on samo ide u nova krivična djela

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović bio je gost intervjua na AVAZ TV s profesorom Vedranom Zubićem.

Mehmedović je poručio da što se više Dodik pokušava izvaditi iz problema, on samo ide u nova krivična djela.

Poručio je da su u BiH uvijek izbori i da političke stranke vode računa o rejtingu, ali da ne razumije takvo ponašanje kada su u pitanju interesi države.

- Očigledno je da postoje šupljine kada je u pitanju profesionalni rad Granične policije BiH. Znam da kada je vozilo pod pratnjom, oni samo dignu rampu i ne gledaju uopšte ko je - kazao je Mehmedović.

Mišljenja je da je korupcija ušla u svaku poru društva.

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