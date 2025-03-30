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POMJERANJE SATA

Počelo ljetno računanje vremena: Dani postaju duži, a noći kraće

Praksa pomicanja sata uvedena je s ciljem boljeg iskorištenja dnevnog svjetla i smanjenja potrošnje energije

Pomjeranje kazaljki na satu. Platforma X

N. H.

30.3.2025

Ove nedjelje, 31. marta, ponovo smo pomjerali kazaljke na satu. Prešli smo na ljetno računanje vremena, što znači da su se u noći sa subote na nedjelju u 2 sata pomjerile kazaljke jedan sat unaprijed, na 3 sata. 

To znači da smo spavali sat kraće, ali da ćemo uživati u dužim danima i više sunčeve svjetlosti u večernjim satima.

Praksa pomicanja sata uvedena je s ciljem boljeg iskorištenja dnevnog svjetla i smanjenja potrošnje energije. 

Ideja potječe još iz 18. stoljeća, prvi su je ozbiljno primijenili Nijemci i Austro-Ugarska tokom Prvog svjetskog rata 1916. godine, a kasnije je prihvatila većina evropskih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

# POMJERANJE SATA
# LJETNO RAČUNANJE VREMENA
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