Vučić tvrdi da Zapad želi BiH u kojoj RS neće zadržati ingerencije iz Dejtona

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako "Zapad želi BiH u kojoj RS neće zadržati ingerencije koje je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom".

On je izjavio kako Srbija pokušava da "pruži odgovore na sve bezbjednosne izazove, podsjetivši da je uspjela da vrati zahtjev za međunarodnim potjernicama".

Razgovarao sa svima

Naveo je da je razgovarao sa svima, od Brisela pa nadalje, ocijenivši da je najveći bezbjednosni izazov i problem u regionu situacija u BiH.

- Kad im pomenete neustavno djelovanje svih međunarodnih faktora i neustavno djelovanje Sarajeva, to njih ne zanima. Njihov cilj je funkcionalna BiH, što znači BiH u kojoj RS neće zadržati ingerencije koje je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom - rekao je Vučić, koji u Sofiji učestvuje na forumu Akaba procesa.

"Moramo da budemo obazrivi"

Vučić je dodao "da njih za činjenice i sve drugo nije briga, baš kao i u slučaju Briselskog sporazuma, gdje Priština nije sprovela sporazume o regionalnoj policiji, pravosuđu i tužilaštvu i što se ne poštuju tačke o formiranju Zajednice srpskih opština".

- To je čedo njihovo koje će da čuvaju, a Srbija istovremeno zna svoju poziciju. Znamo da smo mali u odnosu na te velike, znamo da smo im suprotstavljeni po pitanju poštovanja međunarodnog javnog prava i normi UN. Moramo da budemo obazrivi, ali dovoljno čvrsti, hrabri i snažni da čuvamo svoju poziciju - poručio je Vučić.