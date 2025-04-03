Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić tvrdi da Zapad želi BiH u kojoj RS neće zadržati ingerencije iz Dejtona

On je izjavio kako Srbija pokušava da "pruži odgovore na sve bezbjednosne izazove, podsjetivši da je uspjela da vrati zahtjev za potjernicama"

Vučić: Neustavno djelovanje Sarajeva. Anadolija

E. Ć.

3.4.2025

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako "Zapad želi BiH u kojoj RS neće zadržati ingerencije koje je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom".

On je izjavio kako Srbija pokušava da "pruži odgovore na sve bezbjednosne izazove, podsjetivši da je uspjela da vrati zahtjev za međunarodnim potjernicama".

Razgovarao sa svima

Naveo je da je razgovarao sa svima, od Brisela pa nadalje, ocijenivši da je najveći bezbjednosni izazov i problem u regionu situacija u BiH.

- Kad im pomenete neustavno djelovanje svih međunarodnih faktora i neustavno djelovanje Sarajeva, to njih ne zanima. Njihov cilj je funkcionalna BiH, što znači BiH u kojoj RS neće zadržati ingerencije koje je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom - rekao je Vučić, koji u Sofiji učestvuje na forumu Akaba procesa.

"Moramo da budemo obazrivi"

Vučić je dodao "da njih za činjenice i sve drugo nije briga, baš kao i u slučaju Briselskog sporazuma, gdje Priština nije sprovela sporazume o regionalnoj policiji, pravosuđu i tužilaštvu i što se ne poštuju tačke o formiranju Zajednice srpskih opština".

- To je čedo njihovo koje će da čuvaju, a Srbija istovremeno zna svoju poziciju. Znamo da smo mali u odnosu na te velike, znamo da smo im suprotstavljeni po pitanju poštovanja međunarodnog javnog prava i normi UN. Moramo da budemo obazrivi, ali dovoljno čvrsti, hrabri i snažni da čuvamo svoju poziciju - poručio je Vučić.

# BIH
# ALEKSANDAR VUČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (51)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.