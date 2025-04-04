Crnadak o diplomatskom skandalu: Rukovodstvo RS nastavlja s demoliranjem međunarodnog ugleda

Šef Kluba PDP-a Igor Crnadak prokomentirao je na društvenim mrežama proglašavanje njemačke ministrice Ane Lurman personom non grata kao uništavanje međunarodnog ugleda i imidža RS se nastavlja.

- Rukovodstvo Republike Srpske nastavlja sa demoliranjem međunarodnog ugleda i imidža RS, pored toga ugrožavajući hiljade radnih mjesta, brojne poslovne aktivnosti naših firmi i slobodno kretanje naših građana. Sa otvorenim ratom sa čitavim svijetom, koji vodi rukovodstvo RS, nećemo dobiti ništa, osim dodatne ekonomske propasti, izolacije i sve većih životnih troškova za građane RS.

RS je vječna i nadživjet će ove koji je danas brzinom od 300 na sat vode direktno u propast, ali narod mora znati gdje se trenutno nalazimo i u koliku opasnost nas je dovelo rukovodstvo RS. Da li će iko od međunarodnih prijatelja, sa kojim se SNSD hvali, bar jedna država, javno podržati današnji potez Viškovićeve Vlade, da se njemački ministar naglavačke protjera iz Republike Srpske? Neće. Rukovodstvo Republike Srpske je usamljeno u svom luđačkom pohodu. Ali, nastavljamo borbu. Nikada nećemo pristati na BiH sa manje Republike Srpske. Stranci koji o tome maštaju to nikada neće dobiti, ali odbranit ćemo RS i od domaćih uzurpatora, koji je danas najviše ugrožavaju. Živjela RS - naveo je Crnadak.