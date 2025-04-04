Glavni američki general u Evropi: O situaciji u BiH pričamo svake sedmice

Glavni komandant američkih snaga u Evropi general Kristofer G. Kavoli (Christopher G. Cavoli) je tokom govora u Senatu nekoliko minuta posvetio Bosni i Hercegovini.

Glavna tema bila je Ukrajina, ali je senatorka Jeane Šahin (Jeanne Shaheen) postavila pitanje o stanju u BiH, a posebno u kontekstu odlaska predsjednika RS Milorada Dodika, osumnjičenog za napad na ustavni poredak, u Moskvu.

- U odnosu na situaciju u BiH, ima i dobrog i lošeg što je Dodik otišao, na tome radimo svaki dan. Kao što znate, jedan od rukovodioca operacije EUFOR-Althea je francuski general Hubert Cottereau, koji je jedan od mojih šefova osoblja. O situaciji u BiH pričamo svake sedmice, naši uredi su jako blizu - rekao je Kavoli.

Kavoli je kazao kako je "zadovoljavajući" broj trupa u misiji Althea. Također izrazio je zahvalnost Francuskoj što je brzo reagovala, a napomenuo je i na događaje iz prethodne godine.

- Prošle godine su poslali nosač aviona Charles De Gaulle i dva bataljona padobranaca da pokažu snagu u ovom regionu - naveo je glavni komandant američkih snaga.

Tokom obraćanja u Senatu istakao je da su američke trupe koje izvode vježbe u Bosni i Hercegovini "faktor stabilnosti" u našoj zemlji.