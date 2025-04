Prije 33 godine Odred "Bosna" stao je na bedeme odbrane Republike Bosne i Hercegovine

"Tada, početkom aprila 1992. godine nisam znao ama baš ništa da li neko u Sarajevu priprema bilo kakvu odbranu od agresije. Znao sam dakle ono što se moglo golim okom dalo vidjeti: prolaze gradom prelijepi, stasiti mladići, uredno uniformisani, i naoružani, svaki mi izgleda kao sušto oličenje muške zrelosti, snage i ljepote. Svi su mi, po godinama, mogli biti djeca, a gledao sam u njih kao što dijete gleda u oca. Bijahu to naši specijalci" odlomak je iz teksta Abdulaha Sidrana "Više me ničega nije bilo strah", kojim je Una Bejtović otvorila svečanu akademiju u Domu policije, u čast 33. godišnjice od osnivanja specijalnog odreda MUP-a RBiH, Odreda policije "Bosna", jedinice čiji su najhrabriji sinovi i kćeri prvi stali u odbranu države od agresije. Jedinica je izgubila 81 specijalca - 80 sinova, drugova, braće, očeva, muževa, momaka i 1 djevojku, kćerku, sestru.

- Drage kolege, saborci i prijatelji specijalne jedinice, teško je pronaći prave riječi kada vam se obraća čovjek koji vas ne doživljava kao kolege već kao svoju braću. Kada se početkom 90-tih nadvila tama i zlo nad našom domovinom, tada su ispred svih stali ljudi nevjerovatne hrabrosti, odlučnosti i časti, spremni da brane ono što je sveto a to su narod, država i dostojanstvo uniforme. To ste bili vi, to smo bili mi - istakao je Dragan Vikić, prvi komandant specijalne jedinice MUP-a RBiH, Odred policije "Bosna".

Preko noći postali ratnici

Hvala vam za napor u herojskoj odbrani Bosne i Hercegovine, i za sve ono što ste dali tih ratnih godina, ne gledajući koliko je ko vremena proveo u jedinici, poručio je komandat jedinice Kemal Ademović.

- Doprinos svakog od vas je nemjerljiv. Bili smo prinuđeni da preko noći postanemo ratnici, iako smo bili do tada samo specijalci. Možemo biti ponosni što smo u tako teškim uslovima, zadržali časni pristup borbi, visok nivo profesionalnog policijskog ponašanja i što nismo okrvavili ruke - naveo je Kemal Ademović, komandant specijalne jedinice MUP-a RBiH, Odreda policije "Bosna".

Uzor Vinko Šamarlić

Uvijek me obuzmu emocije kada pričam o svojim specijalcima, istakao je predsjednik OO Omer Osmanović.

- Bilo koji od vas u sali je mogao stajati ovdje na mom mjestu, i sigurno možda i bolje obavljati ove dužnosti, jer ste svi specijalci. Oni su pravi hrabri super junaci. Kada pričam mladim ljudima, kažem im pazite šta želite. Ja sam kao mlad živio na Grbavici, i imao sam čast da ih u jednom kafiću gledam kako se okupljaju, a među nima je bio i Vinko Šamarlić. Svi smo zamišljali da budemo kao Vinko, koji je uvijek bio sa svojim specijalcima, i da jednog dana postanem kao oni. Ta želja mi se ostvarila - naveo je Omer Osmanović, predsjednik organizacionog odbora.

Uručene plakete i zahvalnice

Predsjednik Udruženja veterana Odreda policije "Bosna" Kantona Sarajevo Ahmed Hadžić istakao je kako je i ova godišnjica svima podsjetnik.

- Ona je podsjetnik na najbolje od nas, podsjetnik na agresiju i uništavanje jedine nam domovine i podsjetnik na herojsku odbranu. Naša djeca moraju da uče o najboljim sinovima i kćerima čiji su životi ugrađeni u temelje naše domovine, da uče o njihovom herojstvu, hrabrosti i našoj oslobodilačkoj borbi - poručio je Hadžić.

U umjetničkom programu su nastupili Lejla Jusić sa izvođenjem numera "Što te nema" i "Dragoj mojoj BiH", u izvedbi sa Ilešom Bečejem, koji je dodatno izveo tekst Abdulaha Sidrana "Bosna", a uručene su također plakete i zahvalnice.