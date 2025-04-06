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6. APRIL

Premijerno pogledajte video koji Turistička zajednica KS poklanja Sarajevu i Sarajlijama povodom Dana grada

Video je radila videoprodukcijska kuća Gotiva, koja je već godinama sinonim za inovativnost, kreativnost i vrhunski kvalitet

Video povodom Dana Sarajeva. Turistička zajednica KS

E. Ć.

6.4.2025

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, u cilju promocije turističke ponude i ljepota Sarajeva, premijerno je u Vijećnici, na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana grada Sarajeva, predstavila novi promotivni turistički video spot pod nazivom „Visit Sarajevo – Where Cultures Embrace“ („Posjetite Sarajevo – gdje se kulture spajaju u zagrljaj“).

Video je radila videoprodukcijska kuća Gotiva, koja je već godinama sinonim za inovativnost, kreativnost i vrhunski kvalitet u skladu sa najmodernijim svjetskim standardima.

- Simbolično, na Dan grada Sarajeva želimo ovaj inspirativni video, za koji vjerujemo da će postati lična karta Sarajeva, pokloniti našem gradu i svim njegovim stanovnicima. Kroz moderne pristupe koji prate najsavremenije globalne trendove u turizmu i najkvalitetniju video produkciju, želimo turistima približiti destinaciju Sarajevo i pokazati im koliko je različitih mogućnosti koje Kanton Sarajevo nudi za ispunjen boravak i nezaboravno iskustvo. Brojne atrakcije i prirodne i kulturno-historijske znamenitosti koje su prikazane na vrlo originalan način, pokazuju da je Sarajevo s razlogom najbolja destinacija na svijetu za posjetiti u 2025. godini”, kazao je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Tim svjetskih stručnjaka, koji su predvodili nagrađivani bosanskohercegovački režiser Muris Beglerović i producent Đani Hasečić, te direktori fotografije Nicolas Libersalle (Francuska) i Andro Kajzer (Slovenija), zaslužan je za realizaciju ovog video spota čiji kadrovi ostavljaju bez daha. Muzika za spot je namjenski rađena, a autor je kompozitor Ashar Kurtović.

Pogledajte video koji poručuje „Osjeti Sarajevo. Uživaj u Sarajevu. Posjeti Sarajevo – gdje se kulture spajaju u zagrljaj“:

- Posebnu zahvalnost iskazujemo JP Sarajevo, KJU za zaštićena prirodna područja, KJKP GRAS, JU Muzej Sarajeva, Zemaljski muzej BiH, Rijaset Islamske zajednice, Mitropolija Dabrobosanska, Katedrala Srca Isusova, KUD Baščaršija, restoran Kibe mahala, ćevabdžinica Petica, kao i ostalim pojedincima i ustanovama koje su nesebično podržale realizaciju ovog video spota koji s ljubavlju darujemo svima onima koji vole Sarajevo - poručuju iz Turističke zajednice KS.

# TURISTIČKA ZAJEDNICA KS
# DAN SARAJEVA
# 6. APRIL
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