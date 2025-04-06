Premijerno pogledajte video koji Turistička zajednica KS poklanja Sarajevu i Sarajlijama povodom Dana grada

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, u cilju promocije turističke ponude i ljepota Sarajeva, premijerno je u Vijećnici, na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana grada Sarajeva, predstavila novi promotivni turistički video spot pod nazivom „Visit Sarajevo – Where Cultures Embrace“ („Posjetite Sarajevo – gdje se kulture spajaju u zagrljaj“).

Video je radila videoprodukcijska kuća Gotiva, koja je već godinama sinonim za inovativnost, kreativnost i vrhunski kvalitet u skladu sa najmodernijim svjetskim standardima.

- Simbolično, na Dan grada Sarajeva želimo ovaj inspirativni video, za koji vjerujemo da će postati lična karta Sarajeva, pokloniti našem gradu i svim njegovim stanovnicima. Kroz moderne pristupe koji prate najsavremenije globalne trendove u turizmu i najkvalitetniju video produkciju, želimo turistima približiti destinaciju Sarajevo i pokazati im koliko je različitih mogućnosti koje Kanton Sarajevo nudi za ispunjen boravak i nezaboravno iskustvo. Brojne atrakcije i prirodne i kulturno-historijske znamenitosti koje su prikazane na vrlo originalan način, pokazuju da je Sarajevo s razlogom najbolja destinacija na svijetu za posjetiti u 2025. godini”, kazao je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Tim svjetskih stručnjaka, koji su predvodili nagrađivani bosanskohercegovački režiser Muris Beglerović i producent Đani Hasečić, te direktori fotografije Nicolas Libersalle (Francuska) i Andro Kajzer (Slovenija), zaslužan je za realizaciju ovog video spota čiji kadrovi ostavljaju bez daha. Muzika za spot je namjenski rađena, a autor je kompozitor Ashar Kurtović.

Pogledajte video koji poručuje „Osjeti Sarajevo. Uživaj u Sarajevu. Posjeti Sarajevo – gdje se kulture spajaju u zagrljaj“: