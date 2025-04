Ugovor za radove u vrijednosti od 23,4 miliona potpisan 2020. na četiri godine: Zašto nikad nismo ugledali 140 metara Prve transverzale?

Projekt izgradnje Prve transverzale u Sarajevu, koji je od velikog značaja za poboljšanje saobraćaja i smanjenje emisije štetnih plinova u glavnom grad, kada ne napreduje puževim koracima, onda stoji u mrtvoj tački.

Još 2020. godine potpisan je ugovor s firmom "Euro-Asfalt“ u iznosu od 23 miliona KM za izgradnju prve dionice od Kranjčevićeve ulice do ulice Braće Begić. Iako su bageri bili na terenu, ubrzo je bilo došlo do problema s imovinsko-pravnim odnosima, te je došlo do prestanka radova, tako da ni tih 140 metara do danas nije završeno.

Ugovor s "Euro-Asfaltom“ potpisan je na četiri godine i istekao je prošle godine.

Sve stalo

U odgovoru za "Dnevni avaz“ iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo istakli su da je Okvirni sporazum na period od četiri godine u vrijednosti od 23.425.711,31 KM bez PDV-a potpisan za radove od spoja s ulicom Kranjčevićeva do ulice Braće Begić (od P1-P39), na osnovu kojeg se zaključuju pojedinačni ugovori o radovima.

Međutim, na osnovu Sporazuma, zaključen je samo jedan ugovor u vrijednosti 1.382.718,40 KM bez PDV-a, a ta sredstva su bila osigurana u budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu.