Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAREDNE SEDMICE

Potvrđene jučerašnje informacije "Avaza": Sastanak predstavnika Trojke, HDZ-a i opozicije u RS 14. aprila u Banjoj Luci

Odgađanje sastanka nema veze s mogućim neslaganjima unutar nove većine, kazao nam je član predsjedništva PDP-a Nenad Vuković

Koalicija. A. Ovčina / Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

7.4.2025

Novi sastanak predstavnika stranaka nove parlamentarne većine na državnom nivou trebao bi biti održan 14. aprila u Banja Luci. Kako je “Avaz” jučer objavio, prvobitni termin 10. aprila pomjeren je na zahtjev domaćina iz PDP-a.

Odgađanje sastanka nema veze s mogućim neslaganjima unutar nove većine, kazao nam je član predsjedništva PDP-a Nenad Vuković. On smatra da je uspostava nove parlamentarne većine i smjena kadrova SNSD-a jedini način za prevazilaženje krize i vraćanje BIH na evropski put.

- Postoji dovoljan broj partija, poslanika i delegata u oba doma PS BIH za takvu agendu. Zbog toga smo i krenuli u ove razgovore. Ne mogu reći da su razgovori zapeli. Da ne bi bilo špekulacija, mi smo kao domaćini pomjerili datum, jer nama ne odgovara 10. april. Puno je partija, čiji predsjednici trebaju da se uklope da svi u jednom danu budu na jednom mjestu – kazao je Vuković za "Avaz".

# PDP
# HDZ BIH
# TROJKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (25)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.