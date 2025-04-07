Potvrđene jučerašnje informacije "Avaza": Sastanak predstavnika Trojke, HDZ-a i opozicije u RS 14. aprila u Banjoj Luci

Novi sastanak predstavnika stranaka nove parlamentarne većine na državnom nivou trebao bi biti održan 14. aprila u Banja Luci. Kako je “Avaz” jučer objavio, prvobitni termin 10. aprila pomjeren je na zahtjev domaćina iz PDP-a.

Odgađanje sastanka nema veze s mogućim neslaganjima unutar nove većine, kazao nam je član predsjedništva PDP-a Nenad Vuković. On smatra da je uspostava nove parlamentarne većine i smjena kadrova SNSD-a jedini način za prevazilaženje krize i vraćanje BIH na evropski put.

- Postoji dovoljan broj partija, poslanika i delegata u oba doma PS BIH za takvu agendu. Zbog toga smo i krenuli u ove razgovore. Ne mogu reći da su razgovori zapeli. Da ne bi bilo špekulacija, mi smo kao domaćini pomjerili datum, jer nama ne odgovara 10. april. Puno je partija, čiji predsjednici trebaju da se uklope da svi u jednom danu budu na jednom mjestu – kazao je Vuković za "Avaz".