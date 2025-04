Nedim Sladić donosi ohrabrujuće vijesti: Vraća nam se proljeće

- Ovaj hladni talas nije iznenađenje jer smo ga viđali i prije. Donio je niske temperature za april. Ipak, ohrabruje činjenica da će hladnoća popustiti pred kraj radne sedmice. Slijede nam hladni dani, posebno jutra kada se temperature u nižim područjima mogu spustiti do -5 stepeni. U Bosni će se kretati između -5 i 3 stepena, a u Hercegovini od 4 do 8 stepeni. Dvocifrene temperature stižu pred kraj sedmice, dok toplije vrijeme očekujemo od 11. aprila - izjavio je Sladić za Novu BH.

Vremenske prilike u Bosni i Hercegovini neće se smiriti do kraja sedmice. Uprkos hladnoći i vjetru, bh. meteorolog Nedim Sladić donosi optimistične prognoze.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima bit će uglavnom oblačno, uz povremenu slabu kišu u nižim područjima i slab snijeg na višim predjelima Bosne. Jutra mogu donijeti slab mraz, dok će tokom dana biti kraćih sunčanih perioda. U Hercegovini se očekuje umjereno oblačno vrijeme s više sunca. Stabilnije vrijeme u našoj zemlji moguće je tokom vikenda.

- Prema dostupnim sinoptičkim modelima, naredne sedmice (od 14.04.) bit će nestabilno s povremenom slabom kišom. Veća nestabilnost predviđa se za drugi dio sedmice - navode iz FHMZ.

Jutarnje temperature kretat će se od 5°C do 9°C u Bosni, do 14°C na jugu Hercegovine. Najviše dnevne temperature bit će između 17°C i 22°C u Bosni, odnosno do 25°C u Hercegovini.